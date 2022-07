Es normal que en los días de frío muchos dueños de mascotas se pregunten si están haciendo bien al bañar a sus perritos. En verano nos resulta muy fácil salir al patio o al jardín y darle un regaderazo con la manguera, pero en invierno la cosa cambia.

“Ellos necesitan que se les bañe para que se sientan en confort y estén saludables”, indica Andrés Díaz, veterinario de Gabrica, quien recomienda asear al animalito cada ocho días, aunque otros expertos aconsejan hacerlo cada quince días y otros al mes.

En lo que sí coinciden los veterinarios es en el uso de algunas técnicas para que el perro no sufra a la hora del aseo. Por ejemplo, usar agua templada, procurar que los baños sean rápidos y en lugares cerrados, donde no haya corrientes de aire, y secar el pelo del can en su totalidad.

“No hay restricciones en cuanto al baño, pero lo que sí importa es el shampoo que uses, sobre todo si tu engreído tiene pelo abundante. Trata de escoger un producto sin parabenos y peina su pelo constantemente”, explica Díaz.

Mascotas: Cuidado con la leptospirosis canina, conoce cómo prevenirla

Este mal puede transmitirse a los humanos a través de contacto con la orina o sangre de animales infectados. En el caso de los perros pueden contagiarse al convivir con otros animales que hayan estado expuestos a esta bacteria.

Una de las enfermedades de la que no se escucha mucho, pero no por eso es menos peligrosa es la leptospirosis canina, una bacteria letal para los perros, y que, además, por su naturaleza puede ser transmitida a los humanos, teniendo consecuencias muy graves para los dueños de las mascotas.

“Actualmente, esta enfermedad se encuentra presente en todo el mundo y es causada por una bacteria espiroqueta llamada leptospira. El contagio se origina por consumir agua contaminada con la orina de un animal infectado o también se da por el contacto directo de esta agua con alguna herida abierta. Lamentablemente, existen muchos tipos de leptospirosis y la más común en perros es la canicola e icterohaemorrhagiae”, comenta Franco Mauri, director de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health Perú.

La leptospirosis puede transmitirse a los humanos a través de contacto con la orina o sangre de animales infectados. En el caso de los perros pueden contagiarse al convivir con otros perros, animales de granja o animales silvestres que hayan estado expuestos a esta bacteria. Por eso es importante cuidar de la higiene de nuestras mascotas y de la familia, ya que el ser contagiado podría ocasionar la muerte de los perros, así como de las personas.

¿QUÉ DEBES CONSIDERAR?

● Síntomas. Son muy variados y en muchas ocasiones son similares a enfermedades infecciones; sin embargo, su evolución y desenlace es mucho más rápido, por lo que los síntomas más comunes son: fiebre alta, vómitos, diarrea, orina oscura, insuficiencia renal aguda, deshidratación acusada, cansancio y congestión de las mucosas.

● Diagnóstico. Para poder determinar si tu perro sufre de esta enfermedad, se recomienda acudir donde un médico veterinario para realizar un examen de sangre para poder detectar los anticuerpos fabricados contra las bacterias presentes en la sangre.

● Tratamiento. A diferencia de las infecciones causadas por los virus, la leptospirosis es una enfermedad bacteriana, y por esa razón puede ser tratada con diversos antibióticos, suministrar sales rehidratantes, medicamentos específicos para controlar las náuseas, dolor y medicación para limitar el daño orgánico extenso.

