¿Cómo escoger el juguete ideal para tu perro?

Pese a que tienen tantos beneficios, como estimular la inteligencia del perro, mantenerlo distraído y permitir el desarrollo de su dentadura, al momento de comprarle un juguete debes tener en cuenta su edad y temperamento.



El entrenador de perros Ronald Custodio, de Mastercan.net, explica que los cachorros, por ejemplo, necesitan morder objetos blandos, de peluche, látex, felpa o caucho blando a partir de los 45 días de nacidos, tiempo en que se percibe el crecimiento de sus colmillos. “Con los juguetes ejercitan la mandíbula y aprenden a morder solo esos objetos, no los muebles ni zapatos.



Si es muy hiperactivo, lo mejor es un kong, juguete que puede ser rellenado con comida. El animal lo muerde o golpea para consumir el alimento que guarda. También los huesos, sin pinturas tóxicas, son indicados. Solo no compres juguetes pequeños porque podría tragárselos y asfixiarse”, menciona.



Sabías que...



Si tiene más de un juguete, no se los dejes todos porque podría aburrirse y buscar morder otros objetos de la casa.Alterna.



+Datos



Jamás le des tu pantufla vieja o un juguete en desuso de tu hijo. Tu can no distingue lo nuevo de lo viejo, pero irá por artículos similares cuando lo crea necesario.