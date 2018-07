Escolares de Independencia inflaron el pecho por su patria

Con mucha garra y fuerza marcharon más de seis mil escolares de diferentes colegios nacionales y particulares de Independencia en el gran Desfile Cívico Militar que se realizó el jueves 12 y viernes 13 de julio en la avenida Tomás Valle.



En el primer día, el desfile comenzó a las 8 de la mañana, donde solo participaron niños de primaria, que dejaron sudor y lágrimas marchando con firmeza. Cada centro educativo inició su presentación con la escolta, luego la banda escolar y los principales pabellones.



Además, otro grupo de pequeños se disfrazaron de las principales Fuerzas Armadas de nuestro país, como la Marina, la Fuerza Aérea y la policía. Por otro lado, los niños demostraron su talento en el baile, ya que realizaron un pasacalle de las principales danzas típicas de nuestro país.



El momento más curioso lo protagonizaron escolares de primaria que llevaban con gran esfuerzo una bandera peruana con el lema ‘Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer’.



El segundo día fue turno de los jóvenes de secundaria, quienes demostraron que todas las horas de ensayo dieron fruto, porque desfilaron con mucha disciplina y marcialidad. Asimismo, desfilaron los bomberos, personal del municipio y el programa municipal de Tenencia Responsable de Canes.



GANADORES

En el nivel primario, la Institución Educativa Privada Británico ocupó el primer lugar en su categoría. En tanto, el colegio Alberto Hurtado Abadía se llevó el gallardete a primer puesto en el desfile escolar entre los colegios estatales.

En el nivel secundario, el centro particular Británico repitió el plato y ganó el desfile. Por su parte, el Instituto Educativo Mixto Independencia ocupó el primer lugar en la categoría de los estatales.



CONCURSO DE PASACALLE

En el pasacalle, el Centro Educativo Estatal N° 2056 Gran Bretaña alzó el gallardete del primer lugar tanto en los niveles de primaria y secundaria.