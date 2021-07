César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco (La Libertad), el 16 de marzo de 1892. En sus 46 años dejó una vasta obra que lo destaca como un innovador de la poesía y máximo exponente de la literatura peruana.

Ante la falta de oportunidades e injusticias (fue encarcelado durante 112 días por un crimen que no cometió), Vallejo se embarcó el 17 de junio de 1923 rumbo a Europa, de donde nunca más regresaría.

En París (Francia) trabajó como periodista y traductor, a la vez que seguía escribiendo.

En marzo de 1938, cuando trabaja como profesor de lengua y literatura, su salud se vio quebrantada. El 24 de marzo Vallejo fue internado por una enfermedad entonces desconocida y que habría sido la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño.

Máximo exponente de las letras en el Perú.

Falleció el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves como se cree que vaticinó en su poema ‘Piedra negra sobre una piedra blanca’ (del poemario ‘Poemas humanos’, publicado póstumamente en 1939), en el que escribió: ‘Me moriré en París con aguacero,/ un día del cual tengo ya el recuerdo./ Me moriré en París -y no me corro-/ tal vez un jueves, como es hoy, de otoño’.

Son famosos sus poemarios ‘Los heraldos negros’ (1918) y ‘Trilce’ (1918-1922), este último con 77 poemas sin título y numerados con dígitos romanos.