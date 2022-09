La coma sirve para marcar gráficamente pausas fónicas breves que se producen dentro de un enunciado. También sirven para organizar sintácticamente la información dentro de un mismo enunciado.

Por ser uno de los signos más versátiles se pueden dar algunos errores en su uso. No se debe emplear la coma en los siguientes casos:

Para separar el sujeto del verbo en un enunciado, excepto si hay inciso entre sujeto y verbo:

* Los padres de mi vecino vinieron a tomar café.

* Los padres de mi vecino, que son muy agradables, vinieron a tomar café.

Es incorrecto escribir:

* Los padres de mi vecino, vinieron a tomar café.

Una vez que domines estas reglas, podrás escribir oraciones con un sentido más claro. Foto: ¡Stock.

Tras la conjunción ‘pero’ que precede a una oración interrogativa o exclamativa:

* Pero ¿qué demonios ocurre?

(Y no: Pero, ¿qué demonios ocurre?)

* Pero ¡sal de ahí de una vez!

(Y no: Pero, ¡sal de ahí de una vez!)

Después del encabezamiento de una carta; en español, se emplean los dos puntos:

* Querido Luis:

Hemos llegado bien a Lima.

Es incorrecto escribir:

* Querido Luis,

Hemos llegado bien a Lima.

Tampoco es correcto usar comas en las enumeraciones encabezadas por ‘ni... ni’ o ‘tanto... como’:

* No come ni deja comer.

(Y no: No come, ni deja comer).

* Le gusta tanto la comida criolla como la gourmet.

(Y no: Le gusta tanto la comida criolla, como la gourmet).

+datos

No hay que poner coma, por tanto, entre el sujeto y el verbo ni entre el verbo y sus complementos, en el caso general. Sara compra manzanas. (Y no: Sara compra, manzanas).

