Al momento de construir una oración, a veces empleas un sustantivo para indicar el sujeto. El nombre puede ser un sustantivo común o un sustantivo propio.

Por ejemplo:

Arturo tiene una bicicleta.

Mariela ha terminado de estudiar.

Roberto no sabe sumar.

Mi mamá prepara gelatina.

Mi gato es travieso.

Pero algunas veces no tienes que repetir el nombre o no debes hacerlo. Así, no estaría bien que dijeras, Arturo tiene un bicicleta. Arturo es un buen ciclista.

En ese caso, se debe decir: Arturo tiene una bicicleta. Él es un buen ciclista.

Como puedes ver, la palabra ‘él’ reemplaza en la segunda oración al nombre ‘Arturo’. La palabra que se emplea en vez del nombre es un pronombre personal.

El pronombre personal se utiliza para nombrar a una persona o animal sin utilizar su nombre, bien porque ya se mencionó antes y así evitamos repetirlo, o bien porque se sabe perfectamente a quién se refiere.

Los pronombres personales son:

Persona Singular Plural Primera Yo, me, mi, conmigo Nosotros, nos, nosotras Segunda Tú, te, ti. contigo, usted, vos Vosotros, vosotras, ustedes Tercera Él, lo, le, consigo, ella, la, ello, lo Ellos, ellas, los, las, les, consigo