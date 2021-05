Existen palabras que al momento de escribirlas o pronunciarlas se suele cometer errores. Este es el caso de restaurante, restaurant, restorán o restaurán.

Recordemos que muchos términos son provenientes de otros idiomas y la grafía de los mismos ha sido adaptada al español.

Veamos el significado de cada una:

RESTAURANTE

Proviene del francés restaurant, adaptado al español. El plural de restaurante es restaurantes. Restaurante es la forma apropiada de escribirla en español.

Ejemplo: Te invito al restaurante de comida criolla.

RESTAURANT

Corresponde con la grafía francesa de esta palabra, pero no se recomienda usarla de esta forma en español. En todo caso debe escribirse en cursivas o entre comillas.

RESTORÁN

Esta palabra es la adaptación gráfica en español de la pronunciación francesa. Y la RAE la define como un sinónimo de restaurante. Puedes usarla sin cambiar el sentido de la oración. El plural de restorán es restoranes.

Ejemplo: Hay un nuevo restorán en la esquina.

RESTAURÁN

Esta forma no existe, no está registrada en ninguna parte del diccionario y es completamente incorrecta. No conviene utilizarla nunca.

Sabías que...

La palabra original ‘restaurant’ viene del francés y apela directamente a que la comida que se ofrece en el establecimiento ‘restaura’ a los comensales.





TAMBIÉN TE PUEDES LEER:

Escolar: ¿Cuándo debo usar ‘previo’ y ‘previó’?

Ambas palabras solemos confundirlas al momento de utilizarlas.

Escolar.

Previó y previo son palabras que pueden confundirse al momento de usarlas, esto porque ambas están bien escritas y tienen una raíz común. Sin embargo, se utilizan indistintamente, ya que previó es una conjugación verbal, mientras que previo es un adverbio. Veamos con detenimiento estas diferencias.

Previo es un adverbio de tiempo que significa...

Anterior a, antes que, antes de. Que va delante o sucede primero, antes de otra cosa. En femenino es previa y en plural previos y previas. Se escribe siempre sin tilde.

Ejemplos:

♦Estamos en el período previo a las elecciones.

♦Previo al partido, se canta el himno nacional.

Previó, en tanto, es una conjugación del verbo prever, que significa...

Ver previamente, anticiparse a un hecho, pensar en algo antes de que ocurra, prepararse para un evento futuro.

Se usa en tiempo pasado, es el pretérito perfecto en tercera persona de singular (él). Pero también puede usarse en segunda persona singular, en trato formal (usted).

Esto significa que se utiliza para decir algo cuando la previsión a la que hace referencia ya es pasada. En este caso sí lleva tilde.

Ejemplos:

♦Sara previó el riesgo de invertir en un nuevo local.

♦Dime si se previó todo para el viaje o aún faltan detalles.





MÁS INFORMACIÓN: