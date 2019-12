“¿Has imprimido el informe?” es una pregunta que se escucha en el colegio, en la universidad y hasta en el trabajo. Entonces, las dudas saltan en nuestra cabeza por el verbo. No falta el que responda “se dice impreso, no imprimido”. Esta última frase habría sido válida en el 2007, ahora no. Entonces, ¿cómo se escribe?

Según la Real Academia de la Lengua Española, el uso de ambas palabras es el correcto. El modo participio del verbo imprimir se puede decir de ambas formas: impreso e imprimido. Así como ese verbo, también es válido decir “frito y freído” y “previsto y proveído”. ¿No nos crees?

La RAE aprueba el uso de ambas palabras

La palabra "imprimido" es correcta siempre y cuando se utilice como verbo; es decir, después de la conjugación de 'haber'. Por ejemplo, cuando decimos "habían imprimido el trabajo" o "he imprimido el informe".

¡OJO! Es incorrecto usar la palabra "imprimido" cuando es adjetivo. No se puede decir "Es una hoja imprimida" porque carece de justificación gramatical, es decir, es un error. La forma correcta es "Es una hoja impresa".

Fuentes: RAE y Blog de Lengua

