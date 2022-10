Friedrich Wilhem Nietzsche es un personaje histórico de gran renombre, se dedico principalmente a la filosofía, además, fue músico y poeta. Nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, una pequeña ciudad alemana.

Actualmente, Nietzsche es considerado uno de los pensadores contemporáneos de mayor influencia en el siglo XIX. Muchas de sus frases permiten apreciar su pensamiento y la crítica a la sociedad occidental. Aquí una selección de algunas de sus mejores citas:

1. “Lo que más me abruma no es el que me hayas mentido, sino que ya no podré confiar más en ti”.

2. “Cuando se tienen muchas cosas que meter en él, el día tiene cien bolsillos”.

3. “Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”.

4. “La palabra más soez y la carta más grosera son más educadas que el silencio”.

5. “Los monos son demasiado buenos para que el hombre pueda descender de ellos”.

6. “Soportamos más fácilmente la mala conciencia que la mala reputación”.

7. “Aquel que tiene algo por qué vivir es capaz de enfrentar todos los cómos”.

Nietzsche en su adolescencia (Getty).

8. “No hay razón para buscar el sufrimiento, pero si este llega y trata de meterse en tu vida, no temas; míralo a la cara y con la frente bien levantada”.

9. “Toda convicción es una cárcel”.

10. “No es la falta de amor, sino la falta de amistad lo que hace a los matrimonios infelices”.

11. “La mentira más común es aquella con la que las personas se engañan a sí mismas”.

12. “La política divide a las personas en dos grupos: los instrumentos y en segundo, los enemigos”.

Lo que no te mata....

La frase “Lo que no te mata te hace mas fuerte”, en realidad no decía así en un principio. La frase original de Nietzsche decía: “Lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado, que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece”. Esta frase fue hecha mas corta por ediciones, quitándole así algo de su significado.

Nietzsche recluido en un sanatorio psiquiátrico de Lena.

En su brillante, pero relativamente breve carrera, apenas 55 años, Friedrich Nietzsche publicó numerosas obras importantes de filosofía, como El crepúsculo de los ídolos y Así habló Zaratustra.

¿Qué enfermedad sufrió Friedrich Nietzsche?

Todas las enfermedades que minaron su salud, repercutieron también en su estado mental. Los últimos once años de su vida los pasó recluido en sanatorios porque se decía que sufría de locura. Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900.

Sus escritos sobre la individualidad y la moralidad en la civilización contemporánea influyeron en muchos de los principales pensadores y escritores del siglo XX.

