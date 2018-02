Esposos la rompen con la venta de flores y peluches, en Comas

A su tienda llegan hombres arrepentidos que esperan reconciliarse con sus novias o esposas. Solo un ramo de flores es necesario para lograr el objetivo. Ese es el poder que tienen los esposos Rocío Raymundo (27) y Máximo Silva (48), quienes gracias a su atención personalizada y detallista en su florería ‘Gotitas de Rocío’, ayudan a los corazones partidos de Lima Norte.

Rocío, ¿cómo nació la idea de este negocio?

Cuando llegamos recién casados de Huancayo, quería darle un detalle a Máximo, pero en Comas no encontraba dónde. Por eso me animé a abrir mi propia florería, además sabía del tema porque de jovencita ayudé a una tía a vender flores en Ayacucho.

¿Dónde compras las flores y peluches?

Las flores las compro en el mercado de flores de Piedra Liza, en el Rímac, y los peluches en el Centro de Lima.

¿De qué se encarga cada uno en el negocio?

Yo armo los arreglos florales, atiendo al público y mi esposo me apoya con la limpieza, atención y sube contenido a la página web.

¿En qué se distinguen?

Brindamos una atención personalizada. Somos una guía, hacemos que los novios se amen más y se reconcilien con sus respectivas parejas.

¿Qué es lo que más sale para San Valentín?

Rosas, peluches, chocolates y almohadas en forma de corazón.

¿Dónde los pueden encontrar?

En la avenida Micaela Bastidas 328, en Comas, o en www.gotitasderocio.pe

