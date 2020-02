La tecnología nos ha hecho la vida más sencilla, pues con solo unos clics podemos pagar y comprar cosas sin la necesidad de salir de casa. Sin embargo, también nos ha expuesto a diferentes modalidades de fraude financiero. Para evitarlas, el ABC del BCP nos da las siguientes recomendaciones:

- Usa conexiones de internet seguras. No hagas transacciones usando redes inalámbricas públicas (centros comerciales, restaurantes, clubes, gimnasios), ya que puedes exponer la información de tus tarjetas y claves. Opta por una red privada (tu casa) o tus datos móviles.

- Tú mismo escribe la página web. Es mejor que digites la dirección web de la tienda o entidad financiera en la barra de direcciones de tu navegador. No olvides que en el URL debe decir ‘HTTPS’ y no solo ‘HTTP’, el primero es una señal de legitimidad de la web.

- Verifica la autenticidad de la sesión. ¿Cómo lo haces? Revisando la ortografía del contenido. Los datos personales deben corresponder y los productos que aparezcan deben ser los que mantienes con la entidad financiera. No olvides cerrar sesión una vez hayas terminado de realizar tus consultas u operaciones en tu banca por internet o en alguna tienda virtual.

- No almacenes las claves en el celular. No las escribas en block de notas ni te envíes mails detallándolas. Además, asegúrate de que tu dispositivo no las guarde automáticamente. De lo contrario, en caso de robo pueden vaciar tus cuentas o hacer grandes compras a crédito.

+Datos

Nunca reveles las claves de tu tarjeta de crédito o débito a terceros.