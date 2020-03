Tener una mascota no es una tarea fácil. Ya sean peces, gatos, hamsters o perros, cada animal requiere un cuidado específico y atención a sus habilidades innatas que de no ser desarrolladas, podrían causar un estrés en el animal. Es por ello que, hablando específicamente de los canes, no se recomienda a dueños primerizos tener ciertas razas de perros si es que no van a poder satisfacerlas.

Usualmente, cuando un perro es demasiado inquieto o causa destrozos en las casas de sus dueños, los mismos u otras personas externas acusan al can de ser ‘malcriado’ y lo relacionan con algún problema del animal, aunque muy pocas de estas personas de verdad se preocupan en saber qué es lo que está pasando para evitar esos problemas en casa.

Este tema se intensifica cuando se trata de dueños de mascotas que es su primera vez adoptando o comprando. La gran mayoría se guía por la estética del animal y no se pone a pensar qué tantos cuidados debería necesitar el cuadrúpedo para realmente convertirse en el mejor amigo del hombre y no un “destruye-hogares”.

¿Cuáles son estas razas y de qué deberían estar advertidos los dueños para criar correctamente a sus perros? En este artículo haremos un repaso de las razas que no se les recomienda a dueños primerizos por su alto grado de complejidad al ser entrenadas.

¿QUÉ RAZAS DE PERROS SON LAS MENOS RECOMENDABLES PARA PRIMERA MASCOTA?

Los dálmata son uno de los más complicados de tener por necesitar mucho desgaste físico

Como ya se mencionó anteriormente, cada naturaleza de raza de perro es diferente. Todos ellos pueden ser amigables o agresivos y no existe una raza “mala” dentro de la naturaleza. Todas sus conductas son el reflejo de una crianza poco efectiva de un dueño que no entiende la necesidad de su propia mascota.

Aredale terrier: este tipo de perro es inteligente, independiente y muy terco. Es un cavador natural, y no es compatible en casa con otros perros o animales porque es muy territorial. Además, necesita una constante estimulación física y mental para mantenerse tranquilo en casa. Bullmastiff: esta raza ha sido catalogada como una de las más independientes por su gran impulso de casa. Es un guardián nato, así que necesita entrenamiento positivo y límites firmes para que no se pelee con otros perros o termine con conductas destructivas dentro de la casa. Bulldog: una de los más famosas razas en Internet por su peculiar tamaño y forma en su cuerpo. Este perro tiene un duro carácter y sus rasgos físicos lo vuelven sensible al calor, el ejercicio y el estrés. Este perro es propenso a tener problemas en la salud y presenta un gran desafío para mantenerlo entretenido. Husky siberiano: el Husky es una de las razas preferidas por su gran estética, pero en realidad este perro ha sido criado para los climas frios y nevados para tirar de trineos por largas distancias. Un corto paseo no servirá para que este can se mantenga bien atendida además de ser un depredador natural. Pastor alemán: este can es muy inteligente y requiere de entrenamiento y ejercicio, por lo que es usado como guía, policía y en operaciones militares. Fuera de necesitar este entrenamiento especial, el perro tiene predisposición a desarrollar inconvenientes de salud como problemas en la cadera o neurológicos. Dálmata: esta raza fue criada para actuar como un guardián de carruajes, así que posee una enorme capacidad de hacer esfuerzo físico y si no es atendido correctamente, puede ser un verdadero dolor de cabeza. Si se aburre, puede destruir todo a su paso con tal de mantenerse entretenido. Weimaraner: a pesar de ser un can muy fiel a su amo, esto puede generar un sentimiento de dependencia si no es tratado correctamente. Quedarse solo le generará ansiedad por la separación, es difícil de domesticar y un gran peligro para otras mascotas pequeñas.

