¿Revisas a cada momento el perfil de Facebook de tu pareja? ¿Estás pendiente de quiénes le dan ‘me gusta’ a sus publicaciones? ¿Le reclamas cuando sube una foto con sus compañeras de trabajo u otras amigas? ¿La mayoría de tus discusiones se deben a las redes sociales?

Si respondiste afirmativamente a estas interrogantes, hay problemas en tu relación y debes actuar rápido para salvarla, claro, si quieres hacerlo. Para Lorena Pastor, psicóloga y psicoterapeuta de Psicotrec, estas actitudes solo reflejan celos, desconfianza, inseguridad, falta de comunicación y baja autoestima.

“Es normal que las mujeres tengan curiosidad de ver qué hacen sus parejas en las redes sociales, pero eso no justifica que se convierta en una obsesión. Esto en vez de ayudar a mejorar la relación, la va quebrando poco a poco”, advirtió.

DEJA DE INVESTIGAR

Se dice que ‘el que busca encuentra’ y, muchas veces, no siempre es lo mejor para uno. Olvídate del papel de espía, vive una relación sana con tu pareja. Si tienes alguna sospecha o no te gusta algo que haya posteado tu galán en las redes sociales, díselo y no empieces a tejer historias erróneas en tu cabeza que al final terminan dañándote a ti misma.

No lo hagas más. Foto: iStock.

PRIVACIDAD

Intercambiar las claves de las redes sociales tampoco es la solución. Cada uno debe conservar su individualidad y privacidad, y respetar la de su pareja. Por eso, no estés exigiéndole que te dé sus contraseñas. Al hacerlo estarás creando una atmósfera tensa entre ambos.

LA SOLUCIÓN

Si no puedes controlar el impulso de espiar a tu pareja en las redes sociales, busca ayuda profesional para que encuentren el origen de la inseguridad y desconfianza que sientes. Solo tratando el problema de fondo podrás llevar una relación saludable y avanzar.