A la hora de reducir las cuentas, algo tan necesario en medio de la difícil situación económica de hoy, debemos tener en consideración a los llamados ‘gastos vampiro’ que, sin darnos por enterados, elevan sí o sí lo que tenemos que pagar cada mes.

Tras señalar que los ‘vampiros de energía’ son “esos pequeños focos de energía que nunca se apagan” y “chupan más luz y dinero de lo que imaginas”, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) nos brinda consejos para ahorrar electricidad en casa y tener más platita para utilizarla en otras cosas.

1. Mantén la terma apagada y préndela media hora antes de usarla. Se recomienda que, de ser posible, en casa se bañen en orden consecutivo para no tener que calentar el agua varias veces.

2. Verifica el termostato de tu refrigerador y ponlo en la menor potencia. No abras y cierres tu refrigerador a cada rato (saca y mete productos en grupo), ni dejes la puerta abierta por gusto.

3. Plancha la ropa de día (no de noche, cuando la electricidad tiene mayor costo). No seques las prendas con plancha. Ideal es que todos planchen sus ropas sucesivamente para no estar prendiendo la plancha una y otra vez.

Desenchufa los aparatos electrónicos

4. La mejor arma para acabar con los ‘vampiros’ es desconectar todos los aparatos que no usas. Con un supresor de picos podrás apagar varios aparatos si los tienes conectados ahí. Eso, además, hará que tus aparatos duren más.

Aunque el consumo adicional de electricidad puede parecer poco significativo en un día, la suma de los numerosos ‘gastos vampiro’ de todos los días es al fin de año una cantidad de dinero considerable que podrías usar para muchas otras cosas, recuerda la SBS.

Además, ten en cuenta: no dejes prendidos el televisor o la luz de cuartos si te vas a otro ambiente para una tarea que demorará.

