Fabio Agostini: 'Estoy soltero y soy feliz así' [FOTOS]

+Mujer. El modelo español Fabio Agostini cuenta que está viviendo un momento muy bonito en Perú porque lo están tratando muy bien. "Llevo más de dos meses y me siento como en casa. En ‘Esto es guerra’ me divierto mucho", dijo el guerrero.



Antes de venir a Perú estuvo en un programa español llamado ‘Mujeres, hombres y viceversa’. "Es un reality para encontrar pareja. Estuve ahí varios meses buscando el amor y no lo encontré (risas)", expresó Fabio Agostini.



Fabio Agostini también le contó a +Mujer cuál es su prototipo de chica y cuáles son sus aspiraciones en la vida. Lee la entrevista completa en la revista que ya está en todos los quioscos de periódicos. Adquiérela a solo S/ 1.00.

