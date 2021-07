“Mi hijo adolescente era muy alegre, curioso y activo, pero ahora está muy cambiado. Se molesta por todo, nada le parece bien. Siento que todo este cambio viene desde que tiene enamorada. No sé cómo acercarme a él, no quiero que sienta que me estoy entrometiendo en sus asuntos”. Inés, 40 años.

La adolescencia es una etapa de cambios para el menor. El enamoramiento para ellos es un hecho muy importante y significativo en su vida. Algunos padres se asustan cuando sus hijos adolescentes se enamoran y como consecuencia de ese miedo tienden a minimizar los sentimientos de sus hijos diciéndoles frases como: “qué sabes tú del amor y de lo que se siente estar verdaderamente enamorado”.

La psicóloga Yolanda Menéndez sugiere a los padres establecer pautas de crianza y a empezar a tratar a los adolescentes como chicos en crecimiento y no como niños pequeños.

AFRONTA

* Conversa con tu hijo, pero con respeto, cariño y ternura. No tiene nada de malo que esté enamorado, es parte de su crecimiento. Más bien guíalo en este nuevo camino, respetando sus decisiones.

* No lo juzgues, cuestiones o descalifiques por sus acciones. Eso no significa que te convertirás en su amiga o amigo, tú -como padre o madre- eres la autoridad en el hogar.

* Ten mucha paciencia para comprenderlo, no pretendas que con el primer diálogo cambie rápidamente su conducta. Todo es un proceso.

* No invadas su vida de golpe y lo bombardees con preguntas. Tu hijo o hija se sentirá amenazado y como una forma de protegerse, recurrirá a la agresividad.

* Puedes decirle lo siguiente: ‘Sé que estás creciendo y necesitas explorar el mundo por ti mismo. No me voy a interponer en eso, pero sí quiero que sepas que estoy a tu lado para lo que necesites. No dudes en pedirme ayuda’.

* Si sientes que ya no puedes lidiar con este problema, acude a un especialista para que pueda orientarte y sepas cuál es la mejor forma de llegar a ellos.

Adolescente enamorada.

MALA IDEA

Muchos padres tratan de solucionar el ‘problema’ prohibiéndoles a sus hijos que tengan enamorado o enamorada argumentado que son muy chicos para eso. Grave error. Esta mala decisión generará enojo, ira y frustración en el adolescente, lo que puede traer consecuencias más graves como embarazos no deseados, adicciones (drogas, alcohol), relaciones tóxicas, etc.