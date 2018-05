Familia: Consecuencias del abandono del padre

POR: MILAGROS LAURA



Cuando no está la figura paterna en casa porque abandonó el hogar, son los hijos quienes sufren un duro trauma que puede condicionar su personalidad y forma de vivir.



La psicoterapeuta y directora del centro Yo Puedo, Sarela Quiroz, explica que el primer efecto que causa la ausencia de un padre es la desvaloración del niño, pues "el pequeño alberga baja autoestima porque no ha logrado el amor de su progenitor. La ausencia genera falta de confianza en sí mismo, miedo y frustración. Durante este tiempo, buscará cubrir la ausencia de su padre sustituyéndolo con un abuelo, tío o con algún hombre importante en su vida".



* Bajo rendimiento escolar. Algunos estudios demuestran que los niños pueden sufrir depresión, desánimo, pérdida de interés, ansiedad, estrés y falta de concentración en la escuela.



* Problemas emocionales. La falta de cariño en la infancia puede generar un adolescente con serios problemas para controlar sus emociones. Nadie le enseñó a hacerlo. Durante la adolescencia se enfrentan numerosos sentimientos que pueden minar una personalidad frágil.



* No saben tratar al género opuesto. En el caso de los varones, no tienen un ejemplo directo de cómo tratar a las mujeres. En cuanto a las niñas, no saben cómo deben ser tratadas, porque tampoco han podido visualizarlo en su núcleo familiar a medida que han crecido.



¿Qué hacer?

Lo adecuado es decirle que papá se fue porque tuvo problemas con mamá y que no hay forma de comunicarse con él, pero que este lo quiere mucho. No hay que alimentar resentimientos.