Familia: Consejos para levantar la autoestima de tus hijos

Educar a niños felices y con alta autoestima es fundamental para que se conviertan en adultos responsables y empáticos. La especialista en maternidad y autora del blog ‘El baúl de Antonia’, Yordana López, te dice cómo levantar el amor propio de tu hijo:



-Valida sus emociones. Si tu retoño acude a ti sintiéndose triste, preocupado e, incluso, alegre, es importante valorar este acercamiento y, al mismo tiempo, darle la importancia debida a la situación.



-Evita etiquetarlo o compararlo. Esto hace más daño del que te imaginas.



-No transmitas miedos innecesarios. Es importante dejar que él mismo desarrolle sus propias experiencias conforme vaya creciendo y aprendiendo.



-Permite que tome decisiones. Debe elegir sus propias opciones para que desarrolle su capacidad de análisis y acción.



-Valora sus esfuerzos, no los resultados. Demuéstrale que lo importante no es ganar, sino ser parte de la experiencia.

No golpees, amenaces ni grites. Los chicos son buenos receptores cuando se les habla con paciencia y claridad.



SABÍAS QUE...



Los padres que carecen de suficiente autoestima tendrán dificultades para mejorar el amor propio de sus hijos.

Levanta la autoestima de tu hijo. Olvídate de las reprimendas, muéstrale tu afecto, refuerza sus aciertos y dile cuánto lo quieres

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE