Familia: ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? [VIDEO]

Por: Maritza Llanos



Se dice que el técnico Ricardo Gareca despertó la mentalidad ganadora de la selección peruana, por eso se ganó los dos últimos partidos de las Eliminatorias para el Mundial Rusia 2018. ¿Cómo lo hizo? Utilizó la inteligencia emocional, que es la capacidad de identificar emociones propias y ajenas, analizarlas y responder a ellas con coherencia y madurez.



Esto, según Vanessa Egues, psicóloga de la Clínica Delgado, hace que nos relacionemos mejor con los demás, logremos todo aquello que nos tracemos en la vida y superemos con buen ánimo las frustraciones. Si no lo tienes desarrollado, no te preocupes. Aquí te decimos cómo hacerlo:



1. Conócete. Identifica tus cualidades y defectos y escríbelos en un papel. Esto te ayudará a saber qué estrategia debes utilizar para poder superar tus debilidades.



2. Sé empático. Intenta ponerte en los zapatos del otro. A veces juzgamos a los demás sin saber realmente por lo que están pasando. No será sencillo, pero tampoco imposible.



3. Controla tus impulsos. ¿Gritas o lloras para desahogarte? No es recomendable que esto pase con frecuencia, trata de mantener un equilibrio emocional. Antes de hacer o decir algo, cuenta mentalmente hasta 10 y respira despacio.



4. Mejora tus habilidades sociales. Trata de ser más amigable. ¿Cómo? Recibe el saludo de los demás y muestra siempre una sonrisa.



Sabías que...

* A partir de los dos años debes estimular a tus hijos a reconocer sus emociones, ya que en esta etapa ellos empiezan a interactuar más con las personas.