Familia: Seis consejos para que los niños afronten con éxito exámenes finales 

Si para un adulto a veces es difícil estudiar para un examen para un niño en formación es aún más. Lee las pautas que aconseja Renzo Alberca, psicólogo educativo de la Dirección de Apoyo y Consejería al Estudiante (DACE) de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) para que tu hijo obtenga buenas calificaciones en sus exámenes.



1.- Repasar: Lo ideal es hacer una prelectura y post lectura de los temas recibidos en cada clase, con la finalidad de reforzar el contenido a fin de evitar situaciones de estrés durante la semana de exámenes. Se recomienda hacer pausas de 15 minutos por cada hora de estudio, puesto que favorece la concentración y optimiza el aprendizaje.



2.- Tutorías: Recurre a tutorías a fin de aclarar dudas que no hayan podido ser esclarecidas durante las clases. Prográmalas con anticipación ya que durante de la semana de exámenes este servicio suele tener demanda.



3.- Ambiente ideal: Debe contar con ventilación y buena iluminación (natural o luz blanca de preferencia). Estudia en un entorno tranquilo, alejado del ruido, para evitar distracciones.



4.- Induce al sueño: Se recomienda no estudiar en la cama o algún espacio que esté destinado al descanso dado que se asocia a un estado de relajación que propicia el sueño.



5.- Una pausa: En caso de cansancio, se recomienda realizar una pequeña siesta de 1 hora aproximadamente antes de empezar a estudiar. El cerebro al estar agotado disminuye la capacidad de concentración y asimilación de conocimiento. Los adolescentes necesitan un mínimo de 6 horas de sueño continuo por la noche para un buen rendimiento en el estudio.



6.- Alimentación: Ingiere alimentos ligeros, de fácil digestión, como ensaladas o frutas, antes de estudiar, para obtener las energías que se requieren para esta actividad. No sobre cargue sus alimentación porque su energía se enfocará en el proceso digestivo, y dificultará el aprendizaje.