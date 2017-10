Emprende Trome: Empezó encarnando al payaso ‘Charolito’ en el programa de Yola Polastri y a la vez apoyando en la fabricación de los muñecos, como la gallina Turuleca y el lobo feroz. Al culminar este programa de televisión hace 27 años, el vecino de Comas, Fernando Timaná (53), se dio cuenta de que tenía el arte de elaborar disfraces y decidió abrir su propia empresa Charolito Muñecos Publicitarios.



¿Cómo nació esta empresa de disfraces?

Como una necesidad porque no había una tienda que los elaborara, además fue una oportunidad de abrir un negocio familiar, ya que mi esposa Jackler Terán (46) me apoya en la costura y mis hijos Miguel y Joselyn en los diseños.



Ahora por Halloween, ¿cuáles son los disfraces que más le piden?

De bruja, Chucky, calabazas, cuy mágico, payaso terrorífico It y superhéroes.



¿Cuánto pueden llegar a costar?

Desde 150 soles hasta mil soles si el diseño es complicado, pero también alquilamos y tenemos para todos los bolsillos.



¿Actualmente hace disfraces y accesorios para algunos programas de TV?

Sí, para varios, hacemos el traje del cuy de ATV, para ‘Esto es guerra’ (cobra, león) y para ‘Combate’ (los accesorios para los juegos).



¿Dónde los pueden encontrar?

En el Facebook como Charolito Muñecos Publicitarios o en nuestro taller, ubicado en la avenida Carabayllo Mz. C, lote 3, Comas. (Pilar Cuya)



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.

​

foto Familia Timaná ayuda a Fernando en los diseños y la costura de los disfraces foto