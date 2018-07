Fiestas Patrias: Cinco postres peruanos que no puedes dejar de comer 

Sin lugar a dudas, la mezcla de sabores, historia y mestizaje, convierten a la gastronomía peruana en una de las más privilegiadas del mundo. En esa línea, Fiestas Patrias es la mejor excusa para deleitarse con uno o más de los postres que la cocina peruana tiene para ofrecer. Por ello, La Rambla Brasil se ha unido a marcas independientes para recopilar los 5 postres típicos que no puedes dejar de comer en estas fiestas:



Mazamorra morada

Este invierno, no podemos dejar de lado el infaltable de todos los peruanos: la mazamorra morada. Este postre hecho a base de maíz morado, es uno de los más emblemáticos de nuestro país. Pastelicia trae este dulce junto al infaltable arroz con leche.

Chocotejas

La Sra. Buendía trae a la feria la más amplia variedad de chocotejas. Ofrece de diversos rellenos como Pecana, guindón, Limón, maní, pasas borrachas, lúcuma, coco, chirimoya y café.

​

Frejol colado

Típico de Lima e Ica , el Frejol Colado es un dulce tradicional de la zona sur. Elaborado a base de frejol negro en forma de puré y chancaca, que suele acompañarse con canela o ajonjolí.

Suspiro a la limeña

Doña Celestina trae uno de los dulces más representativos. Un postre que no puedes dejar de degustar estas fiestas es el suspiro a la limeña. Este dulce tan característico de nuestra capital está hecho a base de leche condensada.



Ranfañote

Es uno de los dulces más antiguos de nuestro país. Este postre poco conocido está hecho a base de pan , chancaca y pasas. Y si aún no lo has degustado, Doña Celestina presenta este y otros dulces caseros que no puedes dejar de probar.

El patriota

Para los amantes del Suspiro a la limeña, en estas fiestas La Bizcocha lanza su nueva fusión. El Patriota es una mezcla de suspiro a la limeña y encanelado. Un dulce que definitivamente no puedes dejar de probar estas fiestas.

La Rambla Brasil llevará a cabo una feria de postres junto a seis marcas independientes que ofrecerán estos y otros postres. La feria estará abierta al público en Av. Brasil 702 - Breña, del 19 al 22 y del 26 al 29 de Julio y del 02 al 05 de agosto, de 12:00 pm a 10:00 pm.

