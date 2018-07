Fiestas Patrias: Sigue estas 5 recomendaciones para tener un viaje seguro

¿Planeas viajar en Fiestas Patrias ? Esta fecha es una ocasión que miles de peruanos utilizarán para cargar energías y disfrutar de la compañía de familia o amigos. Si tienes planeado salir en auto durante estas fecjas, debes tomar medidas adecuadas para evitar arruinar tu viaje. Por eso, Easy Taxi , el aplicativo móvil con mayor cobertura en el país, nos brinda 5 consejos para tener un viaje tranquilo y con la seguridad necesaria frente al volante.



1. SI TOMAS NO MANEJES.- Si somos responsables del manejo del auto es importante evitar consumir bebidas alcohólicas y conducir en ese estado. La Sutran (Superintendencia estima de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía) estima que en estas fechas la cantidad de accidentes de tránsito en las carreteras se incrementa hasta en un 20%. A tener cuidado.



2. CHEQUEO DE ACEITE.- Si realizas un largo viaje es importante verificar el kilometraje para observar si requiere de un cambio de aceite. Si es necesario, cámbialo antes de realizar el viaje para que se encuentre en los niveles adecuados en nuestro auto.



3. EQUIPAJE.- Anticípate y no dejes todo a última hora. Programa tu fecha de salida y días antes prepara todo lo necesario en tu equipaje para tu viaje con familia o amigos. Evita el estrés de hacerlo el mismo día con riesgo de olvidar cualquier objeto o documento importante.



4. REVISA LAS LLANTAS.- Así como nuestra organización de equipaje , es importante brindarle atención a detalles de nuestro vehículo. Debemos fijarnos el estado de los neumáticos y ver si estos se mantienen con una presión de aire adecuada. No olvidar también llevar una llanta de repuesto ante cualquier eventualidad.



5. LUCES.- Es importante revisar que las luces de freno, los faros y las luces intermitentes funcionen de forma correcta y disfrutemos de una buena visión cuando manejemos de noche. Además, los espejos retrovisores junto con las direcciones son elementos que también deben ser revisados de forma previa para localizar mejor la posición que nos permita tener distintos ángulos de visión al momento de manejar.



