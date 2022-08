Desde que se inicia la vida laboral se eligen alternativas de ahorro para que se pueda tener una jubilación digna. En el Perú, lo ideal es jubilarse a los 65 años, sin embargo, según el INEI, en el primer trimestre del 2022, el 65% de adultos mayores no está afiliado a ningún sistema de pensión.

Ante ese panorama, Andrés Uribe, director de Tesorería de MAPFRE, resalta algunas claves para disfrutar esta etapa dorada de la vejez sin preocupación. El primer paso de tener una cultura de ahorro.

“Ordene sus finanzas, planifique sus compras, evite deudas y guarde un 20% de su salario para sus fondos”, indica Uribe. Otra opción es invertir a largo plazo en una cuenta multifondos, con tasas rentables y altas. También suscríbase a un plan de pensiones, que tenga beneficios y ventajas. Si es un trabajador dependiente puede hacerlo de manera privada y si es independiente a la ONP. No olvide calcular cuánto podría recibir de pensión. De esta forma evitará sorpresas de última hora.

Emprender proyectos

Si su jubilación se acerca y no cómo enfrentar esta nueva faceta, nunca es un mal momento para tener un negocio personal, aún más si posee experiencia y conocimientos. Puede ser de consultoría, redes sociales, ventas por delivery, entre otros. Recuerde no retirar su AFP si no la necesita . Hágalo para una emergencia de salud y no para temas de ocio porque puede arrepentirse en el futuro.

Normas importantes a tener en cuenta

Cuidar la salud

Ya desde antes de la jubilación es conveniente insistir en unos hábitos de vida saludables, vigilando la alimentación (baja en grasas, rica en fibra y calcio y con un nivel adecuado de proteínas), eliminando el consumo de tabaco, moderando o eliminando la ingesta de alcohol, disminuyendo el consumo de café y otros excitantes y aumentando la hidratación con agua y zumos naturales.

Ejercicio

Dependiendo de los hábitos previos, es importante seguir con el ejercicio que ya se realizaba, quizá de forma más progresiva o con menor intensidad. Si no se realizaba antes, conviene iniciar una actividad progresiva, aeróbica, regular y que, sobre todo, resulte placentera.

Mantener la mente en forma

Leer, realizar pasatiempos (sudoku, crucigramas, sopas de letras, etc.), aprender nuevas habilidades como pintar o cantar, proseguir estudios o iniciar nuevos… Todo es bueno para la gimnasia cerebral.

Mimar la vida social

Una vez se ha producido la retirada de la vida laboral es imprescindible mantener los contactos sociales con familiares y antiguos compañeros de trabajo, así como cultivar nuevas amistades y recuperar antiguas; en definitiva, sentir que seguimos perteneciendo a una sociedad y que ésta sabe que existimos.

TE PUEDE INTERESAR