El coronavirus no solo ha afectado la salud de las personas, también sus finanzas, pues la recesión económica continúa. Por esa razón, es importantísimo que volvamos a organizar nuestros ingresos y gastos para poder ‘sobrevivir’ hasta fin de año. Jacqueline Estrada Polar, directora de mundonegocio.pe, nos dice cómo hacerlo:

1. Elabora un presupuesto de crisis. Sabemos que ya tenías uno, pero debes actualizar acorde a la situación actual. Acortar al máximo tus gastos. Por ejemplo, puedes prescindir unos meses de algún servicio, como cable o televisión por streaming (Netflix).

2. Céntrate en la compra de alimentos. Y también de medicinas. Analiza precio y calidad antes de adquirirlos. Aprende a vivir de acuerdo a tus posibilidades y deja de lado las compras extras.

3. Cuida tu dinero. Si has recibido un bono o parte de tu AFP, no uses esa platita para comprar electrodomésticos o darte ciertos ‘lujitos’. Guárdala, pues aún es incierta la situación económica para los siguientes meses. No te aloques por los descuentos y/o promociones.

4. Ordena el pago de tus servicios. Si no has podido pagarlos, conversa con la empresa prestadora y solicita fragmentar tu deuda. No esperes deber una cantidad considerable para recién hacerlo. b

SABÍAS QUE...

Una opción para tener liquidez ante necesidades de compras urgentes es pagar las cuotas mínimas de las deudas.

+DATOS

Habla con tu familia y explícales por qué es importante cuidar el dinero, así cada miembro también será consciente de la situación que estamos atravesando.