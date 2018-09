Finanzas personales: 5 errores que afectan tu economía

Si constantemente te preguntas en qué se va mi dinero, quiere decir que no estás llevando un buen control de tus finanzas. Para Jacqueline Estrada, directora de Mundonegocio.pe, hay personas que, sin darse cuenta, cometen errores que al final terminan perjudicando su economía. Lee la siguiente lista e identifica cuál es tu problema:



1. Mezclas tus ahorros con el dinero que recibes cada mes. ¿En una misma cuenta tienes ambos montos? Grave error. Lo ideal es tener cuentas independientes. Una donde recibas tu remuneración mensual y otra donde deposites tus ahorros.



2. Gastas más de lo que ganas al mes. El no tener una economía organizada hace que gastes de más. Rige tus gastos en base a tu presupuesto, así no tendrás que sufrir a fin de mes.

3. Pagas una deuda adquiriendo otra. Toma en cuenta que si vas a pedir un crédito o préstamo para pagar una deuda, la tasa de interés tiene que ser más baja y el plazo más largo, sino no te ayudará en nada. Es preferible no hacer esto.



4. No das prioridad a tus salidas. Está bien que quieras divertirte y salir, pero eso no quiere decir que lo hagas todas las semanas. Saca tu cuenta cuánto gastas entre la comida, las bebidas y el taxi. Te sorprenderá el monto.

5. Utilizas muchas tarjetas de crédito. ¿Para qué tienes tantas? Al final solo te generan más deudas porque pagas con una y con otra, y a fin de mes se juntan las cuotas. Una es más que suficiente. b

hNo llevar un buen control de tu dinero puede generarte muchos dolores de cabeza



+ DATOS

Trázate metas financieras como la compra de un auto, un departamento, estudiar algo o para tu jubilación, etc. Esto te motivará a ahorrar y gastar menos.