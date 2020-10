Este año las celebraciones por el Día de la Canción Criolla y Halloween serán distintas debido a la pandemia que aún estamos enfrentando. Esto no significa que nos quedaremos sin festejo, al contrario, lo tendremos pero cuidando nuestra economía y, lo más importante, nuestra salud.

A continuación, el ABC del BCP te brinda algunas recomendaciones para no gastar innecesariamente y a la vez cumplir con las recomendaciones de protección para evitar una segunda ola de contagios:

1. Haz tu propio disfraz. Las reuniones virtuales serán una oportunidad para que los más pequeños de la casa se disfracen. Confía en tu creatividad y utiliza elementos y ropa que no uses para crear una disfraz original. Hay cientos de opciones originales de las que podrían vestirse sin gastar ni un sol. Esta es una oportunidad para disfrazarse de los verdaderos héroes de la pandemia: médicos, policías, bomberos, etc.

2. No compres en exceso. Halloween se caracteriza por los dulces, pero este año no se podrá salir a pedir por las calles. Aprovecha el momento y opta por opciones caseras más saludables. Internet puede ser un gran aliado para encontrar recetas de galletas especiales, gelatina o cupcakes y no gastar nada. Si bien se debe evitar salir, puedes generar una dinámica divertida. Esconde algunos dulces para que los niños se entretengan buscándolos y recolectándolos.

3. Espectáculos virtuales. Diversos artistas aprovecharán esta fecha para realizar presentaciones vía streaming. Existen varias alternativas de espectáculos criollos u obras de teatro que pueden disfrutarse desde la comodidad de tu casa a precios asequibles o incluso gratis. Búscalas y disfruta con la pareja o familia.

4. Engánchate con una buena serie o película. Una buena forma de divertirte y relajarte es con una maratón. El género de terror, si es que te gusta, puede ser el mejor plan para la noche de brujas. Busca alguna película en Netflix, Amazon, en tu televisión por cable o en YouTube.