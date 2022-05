Si bien ahora muchos productos de la canasta básica están regresando a sus precios habituales, eso no significa que debamos bajar la guardia y perdamos el orden de nuestras finanzas. Recordemos que los servicios, como la luz, han incrementado su costo; además, la crisis económica mundial aún se mantiene. Por eso, Eva Berlanga, coordinadora de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada del Norte (UPN), te brinda algunas estrategias para superar esta situación:

♦REORGANIZA TU PRESUPUESTO. Esto implica hacer recortes en algunos gastos, principalmente los de entretenimiento y/o diversión, o compra de electrodomésticos.

♦USA CON PRUDENCIA LA TARJETA DE CRÉDITO. De preferencia compra a una sola cuota o directo para evitar el cobro de intereses. Y no olvides pagar el recibo en la fecha indicada.

♦BUSCA INGRESOS EXTRAS. Por ejemplo, si tienes habilidades manuales, gastronómicas o pedagógicas puedes dictar talleres, vender bisutería o preparar postres y ofrecerlos a tus amistades o familiares.

♦EVITA LAS DEUDAS. No es el mejor momento para solicitar préstamos, siempre que no sean urgentes. Los compromisos de pagos pendientes pueden complicar la situación económica del hogar.

♦REDUCE EL CONSUMO EN CASA. Usa con responsabilidad los servicios básicos en casa y arma un menú semanal.

La regularización de la situación económica tomaría unos 6 meses, por eso evita los pequeños consumos que surgen por antojos y trata de ahorrar más de lo habitual.

Economía: Tips para unas finanzas saludables en pareja

Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente. Foto: iStock.

Una mala administración del dinero en casa puede generar muchas discusiones en la relación, incluso llegar a la separación. Para evitar estos problemas, los especialistas del ABC del Banco de Crédito del Perú , nos dicen cómo podemos llevar unas finanzas saludables con nuestras parejas:

♦EL DIÁLOGO ES LA BASE. Ambos deben conversar sobre cómo llevarán la economía del hogar, esto incluye saber los ingresos y egresos de cada uno, así como las deudas y aspiraciones financieras.

♦ELABOREN UN PRESUPUESTO JUNTOS. Este punto es importante, muchas parejas no se dan el tiempo para hacerlo y luego surgen las discusiones porque no saben en qué se fue el dinero o qué no contemplaron en sus gastos mensuales.

♦DEFINAN EL MONTO A APORTAR. Para establecer el monto con el que contribuirá cada uno es fundamental tener en cuenta el nivel de ingresos, por lo que dicha cantidad debe ir acorde a ello. Es mejor que dejen de lado el 50/50 que, a la larga, puede terminar perjudicando al que tiene ingresos menores.

♦DETERMINEN DÓNDE SE MANEJARÁN LAS CUENTAS. ¿Cuentas bancarias separadas, compartidas o mixtas? Lo ideal es tener cuentas mixtas, es decir, crear una cuenta compartida en la que cada uno aporte el dinero suficiente para pagar todos los gastos acordados y, en paralelo, mantener sus propias cuentas para sus gastos personales.

