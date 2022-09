Si frecuentemente se le olvida hacer algunos pagos, no tiene tiempo para hacer filas o si su relación con los bancos no es muy buena, una opción para no tener un mal historial crediticio y pagar intereses, son los pagos automáticos.

De acuerdo con Elmer Salazar, docente de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la USMP, esta preferencia que brindan las entidades es la más usada últimamente.

Pero ¿cómo funciona? “Los clientes, a través de las respectivas webs o apps, registran las facturas de servicios, préstamos o cuentas a transferir de terceros y definen las condiciones de la programación”, explica.





Siga estas recomendaciones

El experto en finanzas sugiere que antes de afiliarse a los pagos automáticos debe verificar que el número de su cuenta sea correcto, al momento de hacer la respectiva inscripción.

También que la cuenta que le será debitada procure siempre tener los recursos suficientes para que no tenga inconvenientes en sus pagos de alquiler, servicios de luz o agua, internet, celular, etc.

Asimismo, aconseja no programar montos mínimos ni máximos de cancelación, debido a que no se efectuaría si el recibo es superior y el banco no le avisará si tiene o no fondos en sus cuentas.

“Si debe pagar S/ 100 el recibo de su celular y solo posee S/ 99, la entidad no sólo rechazará el depósito, sino que podría cortarle el servicio y cobrar moras”, indicó Salazar.





Tenga en cuenta

Deberá programar el p ago automático con fechas determinadas tanto de su tarjeta de crédito o débito y cuentas corrientes.

con fechas determinadas tanto de su tarjeta de crédito o débito y cuentas corrientes. S/ 1,500 como máximo debe tener su transacción en algún servicio para evitar un phishing.

en algún servicio para evitar un phishing. En el caso de algunos pagos periódicos, si quieres pagar una factura antes de su vencimiento, puedes hacerlo directamente desde un app.

MIRA ESTE VIDEO