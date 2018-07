Finanzas personales: ¿Qué hacer con el dinero ahorrado?

Te has dado cuenta de que tienes una cantidad de dinero ahorrado y no sabes qué hacer exactamente con él. No te emociones y lo malgastes en cosas innecesarias. Jaime Terán, educador financiero y de emprendedores , te recomienda hacer lo siguiente:



Inicia un negocio. No necesitas mucho dinero ni un local. Lo importante es tener la idea de emprendimiento . Para eso pregúntate en qué eres bueno, qué productos son muy demandados en la sociedad y cuál sería el plus (valor agregado) que tendrías. Todo esto te ayudará a comenzar con el pie derecho y multiplicar, poco a poco, tu dinero.



Guárdalo en una cuenta a ‘plazo fijo’. Infórmate qué entidad financiera (banco, caja rural o municipal) te ofrece una mejor tasa de interés, además fíjate si está respaldada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



SACA CUENTAS

Actualmente, las tasas de interés en las cuentas a plazo fijo varían entre 1.20 % y 4.75 %, dependiendo del banco o caja. Por ejemplo, si guardas S/ 2 000 en una cuenta a plazo fijo por seis meses a 4.75 %, ganarías S/ 46.95; mientras que a 1.20 %, solo sería S/ 11.96.



PRESTA ATENCIÓN

No es recomendable guardar tu dinero en una cuenta de ahorros , pues no te da los suficientes intereses para que pueda crecer. Al contrario, en algunos casos puede ir restándose el monto debido al ‘pago por mantenimiento’.

SABÍAS QUE:

Si guardas tu dinero ‘debajo del colchón’, no crecerá e, incluso, puede caer en manos de terceros (robos).



+DATOS

Puedes invertir tus ahorros en la reparación o construcción de ciertas partes de tu casa. Si falta tarrajear el segundo piso, hazlo y luego puedes alquilarlo.

