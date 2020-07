A muchos la cuarentena les ha servido para darse cuenta de la gran deficiencia que hay en sus finanzas. Por eso, Marcela Pinzón, middle office head de Experian, señala que es importante que ahora tomemos conciencia y empecemos a crear mecanismos que nos ayuden a evitar nuevamente una crisis económica en nuestros hogares. Para ello deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Infórmate y cuida tu historial crediticio. Así, tú y las entidades financieras sabrán cómo es, por ejemplo, tu comportamiento de pagos.

- Evita tener deudas o pagos atrasados. Muchos bancos ofrecieron la posibilidad de congelar o refinanciar las deudas, pero para acceder a este beneficio debías estar al día en tus pagos antes de iniciar la cuarentena.

- Crea un fondo de emergencia. Ten claro que este dinero es independiente del ahorro, pues te ayudará en situaciones como: desempleo, accidentes y/o enfermedades.

- Incúlcate el hábito del ahorro. Si hasta ahora no lo has hecho, no esperes más. Plantéate objetivos financieros; por ejemplo, comprar un televisor, un auto o departamento. La idea es que juntes poco a poco para llegar a tu meta.

- Bancarízate. Tener una cuenta en una entidad financiera te permitirá acceder a préstamos, pagos de servicios o compras a través de internet, sin la necesidad de estar haciendo colas en los bancos.

+DATOS

No olvides hacer tu presupuesto mensual y anual.

SABÍAS QUE...

Para conocer tu historial crediticio de manera gratuita puedes registrarte en www.misentinel.sentinelperu.com.