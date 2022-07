Dejar la casa de sus padres para independizarse es un paso que no debe tomar a la ligera, ordenarse y tener una buena planeación económica lo ayudará a no echar para atrás sus metas de vivir solo.

Ronald Casa, CEO de Equilibrium Financiero, explica que hoy en día es muy común que los jóvenes por trabajo, estudios o viajes abandonen el hogar donde han crecido; sin embargo, para hacerlo hay pautas que deben seguir. “Primero, tener un plan de ahorro. Por ejemplo, un 80% del sueldo neto dejarlo para gastos y el restante guardarlo”, señala.

LO QUE NECESITO

El especialista aconseja, recortar gastos y no comprar artículos innecesarios, “Voy a comprarme un televisor, pero ¿realmente lo necesito? o puedo esperar los próximos meses. Si me respuesta es no, pasar a otra prioridad de adquisición”, menciona.

El siguiente paso es poner a trabajar su capital y empezar un emprendimiento. “Si pone en marcha su habilidad puede crear un negocio y así tener una segunda entrada”, indica Casa.

Si estás deseando realizar actividades a las que nunca les encuentras el tiempo, una de dos, o no son tan importantes para ti o no les estás dando la categoría que se merecen. Tener tiempo para ti es un derecho. Redacta una agenda, por escrito, que permita compaginar tus responsabilidades profesionales o las del hogar con tiempo para ti. Si no lo anotas como algo de tu día a día, siempre estarás esperando tener tiempo que sobre para poder dedicártelo.

Paga tus deudas y cumple con las obligaciones más importantes del mes, tan pronto recibas tu sueldo, de esta forma no sólo estás cumpliendo con tus compromisos, sino que reducirás la probabilidad de gastar el dinero en lo que no necesitas.

Finalmente, tener un fondo de emergencia, un accidente o enfermedad nunca está programados en nuestra agenda mensual. Es necesario tener disponible una cantidad de capital que lo ayude a solventar este tipo de inconvenientes.





TENGA EN CUENTA

1- MARCAS BLANDAS. Aprovechar los productos de los mismos supermercados y no comprar otras marcas Premium. Por ejemplo, aceite, azúcar, panes, etc.

2- NO EN CANTIDAD. Evitar comprar más de la cuenta y solo lo necesario que se vaya a usar. Preferible en mercados, es más económico.

3- COMPARAR PRECIOS. Si se piensa vivir solo, buscar una casa económica o un cuarto mediano, según las posibilidades de su sueldo.

4- GASTOS HORMIGA. Cocinar y alimentarse en casa y evitar los delivery o las taxis. Si sale que sea una sola vez al mes.

