Hay personas que solicitan una tarjeta de crédito pensando que eso las ayudará a construir un historial crediticio positivo. “Lo cierto es que si no la usan, el sistema financiero no sabrá cómo es su comportamiento ante las deudas, es decir, si las paga a tiempo o no. Además, se verá afectada, de cierta manera, la capacidad de endeudamiento en el futuro. En conclusión, no sumará a tu objetivo de construir un historial crediticio positivo”, indica Christian Borja, gerente de Educación Financiera del ABC del Banco de Crédito del Perú.

El especialista recomienda eliminar las tarjetas de crédito que no se usan, ya que pueden generar cobros de membresías anuales y no es saludable financieramente pagar por algo que no utilizas, pues ese dinero podría servirte para cubrir otros gastos.

DALE UN BUEN USO

Si tienes una tarjeta de crédito y quieres construir un récord de comportamiento de pago positivo, es importante que seas ordenado y responsable con su uso. También tener presente que la línea de crédito no es una extensión de tus ingresos, es plata que te presta el banco para cubrir ciertas compras y luego, por lo general a fin de mes, debes devolverla. Otro punto a tener en cuenta es que las cuotas mensuales de tu tarjeta no deben exceder el 30% de tus ingresos.

SABÍAS QUE...

Si te pasas de la fecha de vencimiento de tus cuotas, no solo pagarás una mora (intereses), también mancharás tu historial crediticio.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Finanzas personales: ¿Qué necesitas para financiar un carro?

A veces algún retraso o incumplimiento de pago puede jugarte en contra al momento de ser evaluado. Es mejor saber cómo nos ven en el sistema financiero. Infórmate sobre los créditos vehiculares.

Adquiere un auto que esté acorde a tu economía, no te dejes llevar por la marca o modelo. Foto: iStock..

El contexto actual en el que vivimos ha impulsado a muchas familias a adquirir un auto. Por eso, las diferentes entidades financieras ofrecen créditos vehiculares con tasas de interés competitivas. Sin embargo, antes de comprar un carro, Diego Aldon, subgerente de ventas en Mitsui Automotriz , te dice qué necesitas para financiarlo y no afectar seriamente tu economía:

1. Ten la cuota inicial

Esta debería ajustarse al 10%, 15% o 20% del valor del auto que aspiras adquirir. De esta manera, el crédito que solicites será menor y podrás pagarlo en menos tiempo.

2. Revisa tu presupuesto mensual

Te servirá para saber cuánto dinero extra tienes cada mes porque, recuerda, no debes afectar tu flujo de pagos.

3. Fíjate qué deudas posees

A veces algún retraso o incumplimiento de pago puede jugarte en contra al momento de ser evaluado. Es mejor saber cómo nos ven en el sistema financiero.

4. Si tienes un auto usado, utilízalo como tu cuota inicial

Para esta acción, la mejor alternativa es venderlo a través de alguna entidad que te brinde una total garantía y seguridad.

5. Analiza a la entidad financiera

Infórmate sobre los créditos vehiculares que ofrecen los bancos o cajas y elige el que más se acomode a tus necesidades. Toma en cuenta la tasa de interés, el tiempo de pago y la credibilidad de la entidad.

SABÍAS QUE...

Adquiere un auto que esté acorde a tu economía, no te dejes llevar por la marca o modelo. La idea es que cubra tu necesidad de transporte, no que te cause un dolor de cabeza.

MÁS INFORMACIÓN:

¿Qué es Halloween y por qué se celebra cada año la Noche de Brujas?

Hernando Guerra García: “Ya quisiéramos muchos congresistas tener el sueldo de un ministro”

Laura Bozzo desde sus inicios: desde Panamericana hasta su búsqueda por la Interpol