Las enfermedades no solo repercuten en la salud, sino también en el bolsillo tanto del que lo padece o de algún integrante del hogar. Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, señala que más del 70% de la población en el Perú son trabajadores informales y viven generando sus ingresos diarios.

El experto en finanzas, sugiere que de acuerdo al contexto, toda persona debe estar más preparada para salir de estas crisis. Lo primero que aconseja, es cultivar la cultura del ahorro para cualquier emergencia.

Se debe guardar una cuarta parte de los ingresos fijos mensuales y el resto usarse para pagos de servicios, hogar y compras básicas. Como segundo punto también exhorta a evitar los gastos hormiga y ser responsables a la hora de realizar una compra online que no se necesite (ropas, artefactos, viajes, etc.). Asimismo, no solicitar un crédito, sobre todo a prestamistas informales que pueden llegar a cobrar hasta en un 80% en intereses.





Preparación para un futuro

Para Carrillo, los peruanos aprenden a “empujones” a ahorrar para futuras emergencias. Y, es por ello, que cada familia debe tener una cuenta de ahorros con fondos para cualquier situación.

De igual forma, colocarse en cualquier escenario y si es posible, contratar un seguro de vida que cubra lo necesario para una futura recuperación. Y, por último, saldar deudas y evitar pagar el mínimo de su estado de cuenta. Si no es necesario, no use las tarjetas así evitará un gasto adicional el próximo mes. Sea realista y no exceda su presupuesto.

Tome nota a estos tips

1.- Si es COVID

Afrontar su tratamiento dependerá de la gravedad de los síntomas y los fármacos que pueda comprar (genérico y de marca). Y el problema se agranda si toda la familia se contagia.

2.- Evitar tarjetas

Si no es necesario no las use, así evitará un gasto adicional el próximo mes. Sea realista y no exceda su presupuesto.

3.- Salud mental

Las deudas también pueden afectar su salud, especialmente, cuando los padres se ven obligados a buscar un doble trabajo para solventar los estudios de sus hijos, enfermedades, etc.





