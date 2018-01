Fiorella Rodríguez: "Soy una flaca riquísima" 

Fiorella La popular ‘Amistasí’ Fiorella Rodríguez empieza el 2018 haciendo lo que más le gusta: televisión. Será jurado de ‘Súper Kids’, programa que se estrena hoy por Latina, y cuenta que este año sus objetivos principales son ‘hacer cosas, moverse, crear, reír y ser feliz’.



El amor es...

Todo lo que necesitamos: amor propio, a lo que nos rodea, a lo que hacemos.



Tu propósito más importante en el 2018...

Seguir haciendo cosas. Moverme, crear, reír y ser feliz.



Tres características de tu personalidad...

Ser optimista, disciplinada y apasionada.



¿Cómo se llama tu mascota?

Ringo, por ‘The Beatles’.



Lo mejor de ser madre...

Es una experiencia intransferible. El amor más puro.



Tu hija se parece a ti en...

Todo. Somos cómplices las dos.



¿Qué significa la televisión en tu vida?

Me encanta poder romper esa pantalla. Me divierte mucho hacer televisión. La portátil es la portátil y más na’.



Estar enamorada es...

Un estado que nos pone en modo tontas y vulnerables, pero es un sentir maravilloso.



Una meta alcanzada...

Ser feliz. Créeme que no es fácil sentirse tan bien con una misma cada día. Yo vivo en paz.



Un deseo no cumplido...

Hacer una película con Johnny Depp.



Ser muy delgada es...

No necesariamente ser desnutrida. Yo estoy como quiero estar. Tengo una vida saludable y un coach que me ayuda a mantener el tono muscular y ser una flaca riquísima.



¿Te tomas fotos con quien te lo pide?

Siempre. Así pierda el avión yo me tomo fotos con todos.



¿A qué hora te levantas y a qué hora te acuestas?

Depende. Hubo épocas en que no dormía, pero otras en donde el despertador no existe y es delicioso.



¿Cuántas películas has hecho?

Siete largometrajes.



El personaje que te marcó...

‘Abril’ de la comedia ‘Loco cielo de Abril’, me conmovió bastante.



¿En qué lugar del extranjero te gustaría vivir?

Mientras haya vida, yo me acomodo en cualquier lugar.



¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ir al cine, cantar y tocar piano.



Tres deseos que esperas hacer realidad este año...

Ser feliz, ser feliz, ah y el más importante, ser feliz.