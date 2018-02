Fiorella Rodríguez: "Vengo de una familia de vendedores"

La vemos en un programa de talento, pero Fiorella Rodríguez tiene también la gran responsabilidad de sacar adelante su empresa de relaciones públicas FRS.



¿Cuánto tiempo te tomó elegir este rubro?

Vengo de una familia de vendedores, desde muy pequeña tenía claro el tema de las relaciones públicas. Mi viejo siempre me dijo que eran como las llaves para abrir un continente. No demoré en decidirme por una empresa así.



¿Tiene influencia el nombre para el éxito de un negocio?

Según mi experiencia, tiene que ser un nombre que no haya necesidad de explicarlo. Debe ser un mensaje directo, en mi caso elegí FRS, porque Fiorella Rodríguez Salcedo siempre estará en la batuta del negocio. Me ayuda a ser responsable porque es mi nombre y son mis clientes.



¿Qué cuidas más?

Cuido muchas cosas, porque soy una empresaria muy honesta, pero lo más importante es que tenemos que ser proactivos con los empresarios, hacer que se sientan especiales, porque lo son. Me gusta sorprenderlos con nuevas ideas.



¿Cuál es el secreto de tu éxito empresarial?

El ser honesta, consecuente, trabajar con estrategias y apegarme al Plan A, y seguramente funciona.



Un consejo a las emprendedoras...

Que se tomen en serio sus empresas, que apuesten por la proactividad, que tengan siempre un plus, un objetivo y una estrategia. Que sus clientes sepan que cuentan con tiempo para ellos. Por ejemplo, los míos también son mis amigos.