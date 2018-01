Flavia Laos: "Mi cuerpo es puro gimnasio"

Luego de pasar sus vacaciones en Uruguay y Argentina, la actriz de 'VBQ empezando a vivir', Flavia Laos , otorgó una entrevista para la primera edición del año de la revista +Mujer, donde posó con ropa de baño y confesó que actualmente no está enamorada, solo se ha hecho dos 'arreglitos' en el cuerpo yPatricio Parodi , con quien siempre la vinculan, es solo un amigo.



"Él es un chico guapo, pero ya quiero dejarlo ahí. Estoy tan enfocada en el trabajo que el amor ha pasado a un segundo plano", mencionó Flavia Laos, aunque dejó claro que su corazón está abierto a nuevas posibilidades.



Al ser consultada por su tipo de hombre, la ex 'chica reality' detalló que le gustan los chicos de buen cuerpo y bonitas facciones. En personalidad, le agrada aquel que la haga reír y sea mayor que ella.



Flavia Laos, quien hace dieta y ejercicios funcionales cuatros veces a la semana, aseguró que no regresará a un programa reality. "Era un trabajo que no me gustaba, lo mío es la actuación", enfatizó.



DE TODO PARA LA MUJER



Además de las declaraciones de la actriz de 'VBQ empezando a vivir', en este primer número también encontrarás una entrevista a Christian Meier , quien dijo que su mayor atractivo con las mujeres es ser honesto. La modelo Adriana Zubiate, convertida en toda una empresaria, nos muestra su línea de ropa deportiva.



Y como +Mujer se preocupa por todo: te enseña a elegir la ropa de baño según tu silueta, cómo hacer un estudio de mercado si vas a abrir un negocio, de qué forma puedes ayudar a tu hijo adolescente para que ingrese a la universidad y cómo puedes prevenir las infecciones vaginales este verano. Te ofrecemos el horóscopo del amor, el consultorio íntimo y una receta fresca y saludable para sorprender a todos en casa.



Ve al quiosco más cercano y pide tu +Mujer a solo 1 sol.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.