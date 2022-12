El político y escritor británico Winston Churchill, quien encabezó a Gran Bretaña para derrotar a la Alemania nazi de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), nació el 30 de noviembre de 1874, un día como hoy de hace 148 años.

Winston Churchill murió el 24 de enero de 1965.

Winston Churchill, personaje histórico.

Como primer ministro, desde 1940, condujo a los británicos hacia la victoria con ayuda de Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética.





¿Cuándo pronunció su frase sobre “sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”?

En el Congreso británico, el 13 de mayo de 1940, tras reemplazar a Neville Chamberlain como primer ministro, Winston Churchill exclamó su famosa frase: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat” (“No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”).

Otras de sus frases célebres que recordamos hoy son:

- ‘El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse’.

- ‘Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema’.

- ‘El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatídico. Lo que cuenta es el valor para continuar’.

- ‘El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones’.

- ‘Si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro’.

- ‘Las críticas no serán agradables, pero son necesarias’.

- ‘Las actitudes son más importantes que las aptitudes’.

- ‘Personalmente siempre estoy dispuesto a aprender, aunque no siempre me gusta que me den lecciones’.

- ‘Nunca rendirse, nunca, nunca, nunca, nunca, en nada grande o pequeño, enorme o minúsculo, nunca rendirse salvo a las convicciones de honor y el buen sentido’.

- ‘El diplomático es una persona que primero piensa dos veces y finalmente no dice nada’.

- ‘La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás’.

- ‘Existen tres tipos de personas; aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte’.

- ‘Las palabras antiguas son las mejores, y las breves, las mejores de todas’.

- ‘La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor’.

- ‘Vivid arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo’.

Winston Churchill enfrentó al nazismo.





¿Sabía que Winston Churchill ganó el Premio Nobel de Literatura?

En 1953, Winston Churchill recibió el Premio Nobel de Literatura, como reconocimiento a sus célebres escritos históricos y autobiografía.

El Premio Nobel de Literatura se le otorgó “por su dominio de la historia y descripción biográfica, así como por la brillante y exaltada oratoria en defensa de los valores humanos”.