Fresialinda: "Mi mayor cualidad es la sinceridad" | ENTREVISTA

Conocida como ‘Fresialinda , la dulzura del amor’, la tacneña Fresia Ramos sorprende con su gran talento en los escenarios y ahora en la pista de baile de ‘El artista del año’. Ella se dio un tiempo para resolver nuestro cuestionario.



Fresia, ¿qué es para ti el amor?

Mi familia.



Un sueño cumplido...

Demostrarme que sí puedo hacer otras cosas, como bailar, actuar y cantar otros géneros musicales, aparte de mi folclore.



¿Qué te animó a participar en ‘El artista del año’?

Superarme para sumar a mi carrera musical.



¿Cuántas semanas pensabas quedarte en el programa?

Te juro que pensaba llegar a la tercera semana.



Lo más feo que te ha pasado en el escenario...

Que una vez se me rompió el taco de un zapato.



¿Cuál es tu cantante preferido?

El cantautor Williams Enrique, llamado artísticamente ‘Osito Pardo’.



¿Te gustaría actuar en una telenovela?

Me encantaría, pero antes tendría que prepararme.



¿Serías la mala o la buena?

La buena, por supuesto.



¿Te ha salido algún gallo en el escenario?

A veces se sale un gallito.



Una meta por cumplir...

Grabar una producción de diferente estilo musical.



¿A qué hora te levantas y te acuestas?

Generalmente, me acuesto a las 3 de la mañana y me levanto cinco horas después, a las 9 de la mañana.



Si pudieras operarte algo, ¿qué parte de tu cuerpo sería?

Mis cachetes. Haría que me los reduzcan.



¿Alguna vez sufriste algún tipo de discriminación?

Nunca me he sentido discriminada.



Un género musical que ames cantar...

Folclore.



Un defecto de tu personalidad que crees haber superado...

Ser nerviosa y aún no lo supero.



Tu mayor cualidad...

La sinceridad.



¿Qué compraste con tu primer sueldo?

Mi cama.



¿En qué gastas la mayor parte de tu dinero?

En mi familia, apoyándolos en todo lo que esté en mis manos.



La violencia contra la mujer es...

En lo que más tenemos que trabajar, empezando en el hogar.



¿Qué consejo le darías a las peruanas?

Nunca permitan que las hagan sentir menos.

