Friki Festival 2018 traerá al interprete del tema principal de 'Caballeros del Zodiaco' [VIDEO]

El Friki Festival 2018 es un evento que ofrece al público asistente, la oportunidad de ver en un solo lugar lo más resaltante de la cultura POP, Anime, comics, geek y videojuegos. Tomando como referencia que en las ediciones anteriores se tuvo la presencia de más de 120 mil personas, en esta quinta edición, se espera la presencia de más de 150 mil personas quienes disfrutarán con las exhibiciones de diversas colecciones, también encontrará stands de venta, conciertos con bandas en vivo tocando música con influencias J-ROCK y J-POP, exhibición de figuras de colección, la oportunidad de tomarse fotos con Cosplayers caracterizando los personajes más famosos del mundo de los comics y anime.



Invitados Internacionales:



Mauren Mendo: Cantante de Saint Seiya - Caballeros del Zodiaco. Es un intérprete mexicano, conocido principalmente por interpretar los temas de Los Caballeros del Zodiaco de las sagas del Santuario, Asgard y Poseidón, los dos openings de la nueva serie Los Caballeros del Zodiaco Omega, y el opening y ending de Los Caballeros del Zodiaco: Alma de oro, también colaboró en las adaptaciones musicales para dichas series de anime.



Fabibi: Reconocida Cosplay desde Santiago de Chile. Aparte de ser Cosplayer, es Universitaria, bailarina de Danza Arabe, seleccionada deportiva de Judo y habil en una serie de deportes como natación (4 estilos de nado), aeróbica, atletismo y seleccionada de cross country. Por ultimo decir que mi mayor talento es el dibujo, sobre todo en el Área del Manga y Comic.



Danielle Vedovelli - Cosplay de Brasil

Con más de 1 millón de seguidores. Danielle cuenta con 50 cosplay distintos, siendo la cosplay más famosa de Brasil.





Dentro de las actividades tendremos:



• Concursos con grandes premios: Concurso de Cosplay Individual, Pasarela Cosplay y Cosplay Chibi.



• Talleres gratuitos de Animes, y Manga y Caracterización.



• Shows con las más reconocidas bandas del género como:



Pegasus, Jefferson Tadeo (Ex participante de la Voz Perú)



• Activación de artes marciales.

• Coreografías de artes marciales.

• Sala de Juegos y torneos.

• Just Dance

• Firma y toma de fotos con los artistas internacionales.



Dentro de las Exhibiciones:



• Museo Saint Seiya: C onoce más de esta cultura junto a Jorge Vásquez, fundador del fan club y MUSEO de Saint Seiya. Peruano ganador de un Record Guiness por tener la colección más grande de Saint Seiya.



• Marvel Perú: Exhibición de las mejores piezas del club de fans.



• Exhibición de Star Wars (La más grande colección del Perú)

Feria Friki: EL Friki Festival, contará con diversos stands de venta, donde podrán encontrar la mayor variedad de productos como polos, tazas. Recuerdos, objetos coleccionables, referente al mundo anime.



Ingreso por Persona por día: S/. 5.00

Los esperamos del 9 al 11 de marzo en la Explanada Mall del Sur ubicado frente al Centro Comercial.