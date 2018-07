‘Garfield’ peruano causó sensación en feria de gatuna

“Dios hizo el gato para ofrecer al hombre el placer de acariciar un tigre”, reza una frase que se le atribuye al escritor francés Victor Hugo. Sin duda, este gran personaje fue un amante de estos animales, como las decenas de personas que acudieron al 1.° Show Internacional de Gatos que se realizó del 6 al 8 de julio en el Jockey Club y reunió a más de 40 felinos de ocho distintas razas. De todos los animalitos presentados, sin duda ‘Jacobo’ fue el gato más grande del evento y al que más fotografiaron los asistentes. Este felino de raza maine coon , conocida por ser la raza más grande de gatos domésticos , de pelaje anaranjado y al que muchos decían “se parece a Garfield”.



Su dueño, Diego Pérez, asegura que este gatito ha alcanzado los 10 kilos de peso en solo un año y medio de vida, y que aún tiene probabilidades de crecer hasta los dos años de edad. “Para mí es un gato-perro porque es grande y tierno a la vez, es muy cariñoso”, expresa.



Así como él, los distintos criadores peruanos se dieron cita para mostrar sus mejores ejemplares y promover el cuidado de estas mascotas.



gatos persas Dos ejemplares de gatos persas. Trome

DESDE PERSIA

A unos metros de distancia se encontraban los gatos persas , ‘Ithan’ y ‘Milo’, dos que no mueven ni una sola patita, pero por la belleza de su pelaje y redondos ojos amarillos han cautivado al público que les grita ‘michi, michi’ con tal de llamar su atención. “Estos gatos son perfectos para vivir en departamentos, no hacen bulla y pasan mayor parte del día tranquilos”, dice orgulloso José Zegarra, criador de gatos persas en el Perú.



gato britanico El gato británico tiene un carácter dócil y no bota mucho pelo. Trome

GATO BRITÁNICO

Este magnífico felino es reconocido por su cuerpo redondo y pelaje tupido en color gris oscuro. Aunque tiene una carita de pocos amigos, su dueño Luis Mendoza asegura que este animalito es amistoso y que es un perfecto compañero para una pareja adulta. “Este gato no necesita nada especial, solo alimentación balanceada. Tampoco tratamientos adicionales porque su pelaje es corto y no se le enreda mucho”, asegura.



En la exhibición, el felino más tímido fue el gato esfinge . Su falta de pelo y carita arrugadita lo hacían ver temeroso. “Mi gato lo traje de España, quise una mascota que no dejara pelos en mi departamento, así encontré a ‘Milkywey’ y se quedará conmigo para siempre”, dice Viviana Vergara, la dueña, que ha tenido que poner una calefacción en su casa para que su gato no se vea afectado por la humedad.



Fueron un total de 42 gatos de distintos tamaños y razas que se mostraron en la feria más grande de mascotas, Perú Latin Pet , con el apoyo del Club Felino Peruano.