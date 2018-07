Nadie está seguro en su empleo, por eso es importante que mes a mes destines un pequeño porcentaje de tus ingresos a un fondo de emergencia. Ese dinero guardado te sacará de apuros cuando tengas que afrontar esa difícil situación.



Anna Lenka Jáuregui, especialista en Finanzas Personales del ABC de la Banca del BCP, aconseja que mientras estés desempleado evites endeudarte y ajustes tu bolsillo lo más que puedas. Además, debes hacer lo siguiente:



- REAJUSTA TU PRESUPUESTO FAMILIAR. Debes dar prioridad a los gastos más importantes, como la comida o la pensión escolar, y evitar gastar en cosas menos importantes como saliditas o ropa.



- SI TIENES DEUDAS VIGENTES, HABLA CON TU BANCO PARA INFORMARLES ACERCA DE TU SITUACIÓN. Las entidades financieras ofrecen diferentes alternativas a sus clientes cuando se ven imposibilitados de continuar pagando sus cuotas.



- VENDE ARTÍCULOS QUE YA NO UTILICES. Ese dinero puede ayudarte a cancelar alguna deuda o sumarse a tu presupuesto para cubrir gastos de alimentación o pago de servicios básicos.



- SI NO CUENTAS CON UN FONDO DE EMERGENCIA o tuviste que gastarlo recientemente debido a algún imprevisto, tu liquidación te puede ayudar a mantenerte por un tiempo.



- BUSCA INGRESOS EXTRAS. Tal vez puedas alquilar algún ambiente de tu casa o elaborar postres o manualidades que se puedan vender.



+ DATOS



Un buen fondo de emergencia debería ser equivalente a tres veces tu sueldo actual. Esto te permitirá cubrir tus gastos mientras encuentras otro empleo.



+ SABÍAS QUE...



Mientras estés desempleado no uses la tarjeta de crédito, pues es sumar más deudas que, por el momento, no puedes pagar.