Gastronomía: Mamita de comedor popular prepara platos que combaten la anemia

María Uriol Pairazaman (55) es una triunfadora. El año pasado obtuvo el primer lugar en el V Concurso ‘Come pescado con todo’, del Programa Nacional A Comer Pescado del Ministerio de Producción , y desde entonces no ha parado de preparar ricos y nutritivos potajes, a base de este insumo hidrobiológico, en el comedor Las Mercedes del Progreso, del asentamiento humano Sol de Caudevilla, en Carabayllo, donde es la cocinera mayor.

Ella es una convencida de que comiendo pescado sí se combate la desnutrición y la anemia.



Señora María, ¿con qué plato ganó el concurso?

Picante de trigo con caballa flameada. Me salió riquísimo y gané en la categoría comedor popular a nivel Lima, regional y nacional.



¿Hace cuánto cocina?

Hace veinte años, aprendí viendo cocinar a mi mamá Paula Pairazaman Yengle. Ella hacía guisos y seco de pollo, carnero y pavita.



¿Desde cuándo está a cargo del comedor Las Mercedes?

El comedor lo fundó mi madre en 1991 y al morir ella, otra persona se quedó a cargo. Luego lo tomé yo y ya tengo diez años aquí al frente de la cocina.



¿Siempre cocina pescado?

Tres veces a la semana y dos veces platos a base de sangrecita. Son productos muy alimenticios y nutritivos.



¿Cómo aprendió a prepararlos?

En el 2015, asistí a un taller del Ministerio de la Producción donde nos enseñaron a cocinar variedades de platos nutritivos ricos en hierro, como seco de pescado, lomo de bonito, picante de pota, ají de pescado con quinua y tallarín con pescado. A los meses los incorporamos al menú del comedor.



¿Qué contienen estos platos?

Los pescados azules son ricos en hierro y omega 3, que es muy bueno para los niños y adultos mayores. Combate la anemia y la desnutrición.



¿Ha notado algún cambio en la salud de sus beneficiarios?

Claro, tengo a una jovencita de 17 años que al salir embarazada le detectaron anemia. Ahora ya está sana porque viene todos los días a comer aquí. También tengo abuelitos y niños que están muy bien alimentados.



¿Cuál fue el secreto del éxito?

Cocinar con cariño y bailar mientras se prepara el plato, tal y como lo hacemos aquí. Prendemos la radio y nos ponemos a bailar.



¿Qué meta quiere alcanzar en este comedor?

Que las chicas que me ayudan aprendan mis recetas y las sigan preparando aquí por generaciones. La idea es seguir alimentando a más personas que lo necesitan. (Pilar Cuya)