La estación más esperada del año es el verano, fecha en la que podemos disfrutar de bebidas heladas, ir a la playa y comer platos marinos frescos. Por eso, la chef e influencer de cocina, Jana Escudero, quien lanzará este 17 de enero por tiendas Tottus su libro ‘Historias de cocina’, recetas contadas desde el corazón de la cocina, nos trae cuatro riquísimas recetas para disfrutarlas en casa.

Antes de empezar a preparar cualquier ensalada, Jana, en comunicación con el grupo El Comercio, nos brinda las recomendaciones necesarias para que te queden exquisitas.

”Lo primero que recomiendo es comprar las verduras muy frescas y no dejar nada pre picado un día antes, mucho menos en verano porque se malogra todo. Tampoco el aliño, este debe ser hecho inmediatamente. Todo es inmediato para que salga mejor. Recuerden hacer sus propios aliños, salen mejor que los comprados y son más sanos”, señaló la chef.

Ensalada crocante

“Esta ensalada es la más famosa de mi restaurante, muy fácil de hacer y deliciosa. Les juro que ya no van a querer comer nada más”, señala Jana Escudero, quien agrega que el tiempo de preparación es de solo 20 minutos y los utensilios que necesitarás será una sartén y un bowl. La receta que nos trae la chef es para dos persdonas.

Ingredientes:

Dos filetes de pollo cortados en tiras, sal y pimienta, 1/3 taza de semillas de ajonjolí, Aceite.

Para la salsa Honey Mustard: 1/3 taza de mayonesa, 2 cucharadas de mostaza, 2 cucharadas de miel de abeja.

Para la ensalada: 1 taza de lechuga romana, ½ taza de espinaca BB, 1 taza de choclo cocido y desgranado, 1 palta cortada en cubos, 1/3 taza de tocino frito cortado en cuadraditos y 2 huevos duros.

Preparación:

Salpimentar las tiras de pollo y pasarlas por las semillas de ajonjolí como si fuera pan rallado. Freírlas en una sartén 2 ½ minutos por lado y reservar.

Salsa Honey Mustard: Mezclar en un bowl la mayonesa, la mostaza y la miel en ese orden.

En otro bowl colocar la lechuga trozada en tres partes, la espinaca, el choclo y la palta. Bañar con la salsa Honey Mustard y poner encima las tiras de pollo. Adornar con el tocino y los huevos duros.

Ensalada de langostinos

Jana nos recuerda que “en la cuarentena descubrí que tenía 1 kilo de langostinos congelados, los saqué y con los ingredientes que tenía en la “refri” hice esta ensalada. ¡Quedó buenaza!”. Advertencia el tiempo de preparación es de solo 15 minutos. Solo debe tener un bowl a la mano. Es una receta para cuatro personas.

Ingredientes

500 gramos de langostinos medianos, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de ajo picado, Jugo de ½ naranja, 8 tazas de verduras verdes, 1 ½ palta cortada en láminas, 120 gramos de almendras cortadas en láminas, Jugo de 2 limones y sal y pimienta al gusto.

Preparación:

Poner un chorrito de aceite de oliva y la mitad del ajo picado en una sartén o wok. Saltear a fuego alto los langostinos, previamente salpimentados, en dos tandas. Hacerlo por 1 o 2 minutos, solo hasta que cambien de color. Añadir el jugo de naranja, retirarlos del fuego para que no se sigan cocinando y reservar.

En un bowl o ensaladera, colocar las verduras verdes trozadas en tres partes con las manos, la palta, las almendras y los langostinos. Aliñar con el resto del aceite de oliva, el jugo de los limones, sal y pimienta al gusto.

TIP: Como verduras verdes puedes usar lechuga romana, lechuga hidropónica, arúgula, espinaca BB, berros o las que prefieras.

Ensalada Mía

“Esta es mi ensalada favorita. ¡Era mi almuerzo todos los días en El Grifo! Si te gusta la palta, la vas a amar tanto como yo”, señala la chef, quien no trae una preparación muy rápida, de 10 minutos. Los utensilios que necesitaremos serán un bowl y prensador de ajos. Es una receta para 2 personas.

Ingredientes:

150 gramos de filete de pechuga de pollo, 1 taza de lechuga, 1 tomate pelado y cortado en medialunas, 1/3 taza de choclo desgranado, ½ palta cortada en cubos, ¼ taza de cebolla roja cortada en juliana.

Para el aliño: 1 ½ cucharadas de aceite de oliva, 1 diente de ajo picado, Sal y pimienta al gusto, Jugo de 1 limón y orégano seco.

Preparación:

Salpimentar los filetes de pollo, freírlos a la plancha y reservar. Poner en un bowl todos los ingredientes de la ensalada y aliñar en el siguiente orden: aceite de oliva, ajo, pimienta y al final el jugo de limón. Mover ligeramente, espolvorear con sal, orégano y servir con los filetes de pollo encima.

Ensalada griega:

“Fui a almorzar a casa de una amiga hace años y me sirvieron una ensalada diferente. Casi no me atrevo a probarla, tenía 16 años, pero insistieron tanto que lo hice y me pareció magnífica”, cuenta Escudero. El tiempo de preparación es de 10 minutos y los utensilios que usaremos será un bowl.

Ingredientes:

Para 2 personas: 1 lechuga romana fresca, 1 cebolla roja cortada en juliana, 1 pimiento rojo cortado en juliana, 1 pepino japonés cortado en rodajas, 1 tomate cortado en cubitos, 60 gramos de queso Feta cortado en cubitos y 1/3 taza de aceitunas negras cortadas en rodajas.

Para el aliño: 1/3 taza de aceite de oliva, ¼ taza de vinagre tinto, 2 dientes de ajo picados y sal y pimienta.

Preparación:

Cortar la lechuga, enjuagarla bien y colocarla en un tazón grande. Añadir cebolla, pimiento, pepino, tomate, queso, aceitunas y mezclar. Aliñar con el aceite de oliva, vinagre, ajos, sal y pimienta. Mover bien y servir.

