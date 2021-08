Tener la sensación constante de llenura luego de varias horas de haber comido o después de comer solo un bocado, es uno de los síntomas más comunes de la gastroparesia, un trastorno estomacal poco conocido porque suele confundirse con otros males como el empacho o estreñimiento. Sin embargo, esta enfermedad se caracteriza por la incapacidad del estómago de vaciarse normalmente generando en quien lo padece diversos malestares y mala nutrición.

Según lo explica el gastroenterólogo Michael Cline, de la Clínica Cleveland, la gastroparesia ocurre “Cuando el estómago no cumple su trabajo de triturar los alimentos, impidiendo que se logre una correcta nutrición, al no poder absorber los nutrientes. Además, si la comida se queda ahí (en el estómago sin ser digerida) demasiado tiempo, normalmente vuelve a subir a través de los vómitos”, alerta.

Síntomas

Los síntomas comunes de la gastroparesia son las náuseas y los vómitos. Una persona con gastroparesia podría regurgitar o vomitar alimentos no digeridos muchas horas después de su última comida. Otros síntomas son dolor abdominal, sensación de llenura, hinchazón.

Para diagnosticar esta enfermedad estomacal, los médicos usan pruebas de laboratorio, la endoscopia del tracto gastrointestinal superior, pruebas de diagnóstico por imágenes y pruebas para medir la rapidez con la que el estómago vacía su contenido.

Causas

La diabetes es la causa subyacente más comúnmente conocida de la gastroparesia. La diabetes puede dañar los nervios, como el nervio vago y los nervios y células especiales, llamadas células marcapasos, en la pared del estómago. El nervio vago controla los músculos del estómago y del intestino delgado, lo que al estar dañados no permiten su correcto funcionamiento, no tritura los alimentos y no se logra una correcta digestión

Tratamiento

La manera en que los médicos tratan la gastroparesia depende de la causa, qué tan graves son los síntomas y complicaciones y qué tan bien responde una persona a diferentes tratamientos. Si la diabetes está causando la gastroparesia, el médico ayudará a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Lo que una persona come ayudará a aliviar los síntomas de la gastroparesia, así como asegurar que se obtenga la cantidad correcta de nutrientes, calorías y líquidos.

