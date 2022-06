POR: ESTEFANY VALLADARES

Se hicieron conocidas mundialmente al pasar por el programa ‘America’s Got Talent’, y ahora plasman toda su creatividad y talento en la plataforma más usada y querida por los jóvenes: TikTok.

Las gemelas Irene y Andrea Ramos (34), más conocidas como las ‘Double dragon twins’ divierten a sus más de 1.8 millones de seguidores con videos cantando en un karaoke y cambiando la letra de las canciones, por unas más despechadas y directas a la yugular de un corazón herido. “¿Quién no ha tenido una amiga que odia a su ex y le envía indirectas en los karaokes? De eso se tratan nuestros videos”, se carcajean las famosas.

Además de talentosas cantantes, ahora son las reinas del TikTok.

Las cantantes recuerdan que el video cantando ‘Cosas del amor’ las viralizó. “Hasta yo me sorprendí, ese video llegó a tener 23.2 millones de vistas y 1.7 millones de likes. ¡Increíble!”, comenta Andrea. “Nuestro propósito es robarle sonrisas a la gente, hacerla reír y que se olvide de sus problemas”, indican y confiesan que algunas de las parodias están inspiradas en sus familiares. “Ya sea en shows o limpiando la casa, Irene y yo siempre cantábamos y nos mandábamos indirectas o cambiábamos el final de la canción. Nuestras parodias están basadas en hechos reales”, se ríe Andrea.

Sin duda, así como las ven en las redes sociales, así son en la vida real. Estas gemelas ‘palomillas’ y talentosas están próximas a grabar un disco y aconsejan a las jóvenes que sueñan con ser cantantes a nunca tirar la toalla. “Por diez ‘no’, vas a recibir un ‘sí’. Nunca dejes de intentar”, aconsejan.

Pueden seguirlas en Instagram y TikTok como: @doubledragontwins

Comunicador comparte trucos para usar programas de edición en TikTok

Eduardo Hurtado con su sencillez, chispa y gran habilidad para la postproducción ha cautivado a la gente en las redes sociales. Además de dar consejos, también muestra vivencias que le tocó experimentar en alguna etapa de su vida.

Entre los temas que trata en TikTok están: velocidad en After Effects, tipos de clientes audiovisuales, recursos para edición y postproducción y tipos de editores.

La palabra postproducción uno suele relacionarlo con cosas complicadas, tediosas y estresantes; sin embargo, Eduardo Hurtado lo hace ver más sencillo, pues gracias a su jocoso estilo, su chispa humorística y su gran habilidad para manejar el tema ha logrado cautivar a las personas con sus videos en TikTok, famosa red social donde tiene casi 58 mil seguidores.

Pero al inicio no sabía realmente lo que quería estudiar. “Vine de Iquitos hace 17 años. Cuando decidí estudiar primero me animé por Ingeniería Industrial, pensé que era fácil (risas). La dejé en el primer ciclo porque era malo ja, ja, ja. Luego, me enamoré de las comunicaciones. Me gustó y decidí dedicarme a la postproducción toda mi vida. Así comenzó mi aventura”, contó este talentoso comunicador audiovisual.

Entre los temas que trata en TikTok están: velocidad en After Effects, tipos de clientes audiovisuales, recursos para edición y postproducción y tipos de editores. “A esta red social entré hace un año. Vengo tiempo trabajando para tanta gente que dije: ahora me toca a mí. Yo sería el protagonista. Con todo ese entusiasmo empecé el proyecto ‘Lalitovfx’”, reveló Hurtado.

Tener más de 10 años de experiencia en el mundo de la postproducción le ha permitido hacer sus videos para las redes sociales con más confianza y seguridad. “Así no aprendas o entiendas muchas cosas de la postproducción con mis videos, al menos te echarás una risita ja, ja, ja”, enfatizó este joven, que también ayuda a los pequeños emprendedores con algunos videos.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: @lalitovfx

