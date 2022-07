Muchas mujeres normalizan el dolor durante la menstruación y no debe ser así, ya que podría tratarse de un mal que necesite tratamiento. Al respecto, la ginecóloga Lía Paz señala que durante el periodo debe sentirse solo un malestar leve, no como un síntoma de invalidez que no nos permita trabajar, estudiar o hacer nuestras actividades cotidianas.

“Hasta seis años luego de haber empezado la regla es normal ser irregular en tu ciclo o que haya dismenorrea (dolor fuerte); luego de eso, si experimentas cólicos que te retuercen, náuseas, vómitos, mareos, hincadas fuertes en la región lumbar, sangrado abundante o periodos que son menores a 20 días o mayores a 35, debes ir al ginecólogo” , indica la especialista.

Sabías que... Las personas que usan métodos anticonceptivos combinados, como pastillas, ampolla mensual, anillo vaginal o parche, menstruarán de manera normal, en las fechas que correspondan.

ALERTA. “Estos son signos de alarma, ya que podrías tener tumores benignos, endometriosis o el síndrome del ovario poliquístico (SOP)” , advierte Paz. Estas dos últimas enfermedades se ven más en pacientes sexualmente activas. La primera se caracteriza por un dolor pélvico crónico y por la ausencia de menstruación; mientras que el SOP, tiene síntomas como el acné facial y corporal, como también el aumento de vellosidades.

