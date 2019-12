POR: MARITZA LLANOS

Un sector de la población en unos días recibirá el tan esperado aguinaldo navideño, dinerito extra que muchos disponen para pagar deudas, comprar regalos para la familia, salir a celebrar con los compañeros de trabajo o amigos, viajar, etc. Sin embargo, sin un plan de gastos podemos caer en el error de despilfarrarlo y hacer que desaparezca antes que llegue la Nochebuena.

Pensando en ello, el portal peruano de préstamos por internet www.holaandy.com te aconseja cómo aprovechar tu ‘grati’:

1. No gastes sin pensar. Organiza tus gastos haciendo una lista de prioridades para destinar ese dinero adicional y evalúa si realmente es urgente y necesario utilizarlo en lo que tienes pensado.

2. No cometas el mismo error. Si el año pasado tu aguinaldo se esfumó a la velocidad de la luz, este 2019 evita que ese episodio se repita. Si no sabes qué hacer con ese dinero aún, no lo toques y mejor siéntate a pensar qué hacer con él.

3. Compra con cautela. Este es el mes de las ofertas y descuentos, pero recuerda decidir en función a tus prioridades. Cuidado con las compras compulsivas. Puedes darte un gusto siendo prudente y comprando lo realmente necesario.

4. Aprovecha las ofertas. Si detectas una buena oferta, el precio se ajusta a tu presupuesto y realmente lo necesitas, adquiérala.

5. Guarda tu dinero. No gastes toda su gratificación. Destina el 50 % a pagar deudas, el 30 % para cubrir lo necesario para esta Navidad (regalos, cena) y un 20 % como ahorro. Este último monto puedes agregarlo a tu cuenta de ahorros o ponerlo en depósito a plazo fijo.

SABÍAS QUE...

Otra forma de darle un buen uso a ese dinero es invirtiéndolo en la construcción o remodelación de tu casa.