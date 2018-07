La quincena de julio es muy esperada debido al pago de la gratificación . Pero ¿ya has pensado qué harás con ella? La idea es darle un buen uso a ese dinero y así mantener tus finanzas en ‘azul’.



Carlos Ferreyros, gerente general de Prestamype, recomienda aprovechar la ‘grati’ para cancelar tus deudas o amortiguar algunas cuotas que tengas, ya sea por la compra de un auto, electrodomésticos o vivienda.



“Si te sobra dinero, puedes destinarlo a un fondo de emergencia que utilizarás si te quedas sin empleo, tienes un problema de salud o ante cualquier acontecimiento no planificado”, agrega el especialista.



También puedes guardar tu aguinaldo. Una excelente opción de crecimiento es meterlo en un depósito a plazo fijo en bancos o cajas. Antes de hacerlo, infórmate bien.



Además, busca que la entidad que elijas esté respaldada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



Otra buena alternativa es iniciar un negocio con ese dinero. Pero no se trata de invertir a ‘ojos cerrados’, necesitas evaluar tu emprendimiento y empezar de a pocos.



UN GUSTITO



Solo si no tienes deudas, puedes destinar el 5 %, máximo el 10 %, de tu aguinaldo para disfrutar con tu familia. Pueden hacer un viaje corto, ir a comer a un restaurante, comprarse algo que hace tiempo querían. No está mal darse un gustito de vez en cuando. Esto también promoverá tu buena actitud para tener tus finanzas en orden.



SABÍAS QUE...

Un buen ejemplo de inversión es comprar un inmueble para alquilarlo.



+ DATOS

Si no tienes deudas, utiliza tu gratificación para arreglar tu casa. Tal vez necesitas techar, tarrajear una pared o cambiar el piso.