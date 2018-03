 Guachimanas imponen respeto en Lima Sur

Emprendedoras. Antes, el oficio de guachimán era exclusivo de los hombres, pero ahora vemos con grata sorpresa el gran número de mujeres que, sin temor a nada ni a nadie, se dedica a esta labor. El domingo 11 de marzo se celebró el Día del Vigilante y encontramos a dos aguerridas damas que, como decía el guachimán Pacheco ‘No le aguantan a nadie ni un keko’. Rosa Zabala (38) y Lourdes De La Cruz son un ejemplo de valor, orden y humildad.



¿Cuánto tiempo tienen trabajando como vigilantes?

Rosa: Hace cuatro años trabajo para la empresa G4S.

Lourdes: También voy a cumplir 4 años allí y me siento muy bien.



¿Cómo se animaron?

Rosa: Soy licenciada del Ejército y siempre me ha gustado esta labor.

Lourdes: Yo soy civil, pero me gusta mucho el orden. Es más, postulé a la Escuela de Oficiales, pero no ingresé por mi baja estatura.



¿Cuáles son los requisitos para ser una guachimana?

Rosa: Te piden tus documentos, luego pasas la prueba psicológica, psicotécnica y también tienes que aprobar la prueba de tiro.

Lourdes: Estamos un mes en capacitación, parece un internado. Y cada semana pasas un filtro.



¿Dónde laboran?

Rosa: Trabajo cuidando el Banco Financiero de San Juan de Lurigancho.

Lourdes: Yo estoy en ese mismo banco, pero en Plaza Lima Sur de Chorrillos.



¿En qué consiste su rutina?

Rosa: Llego a las 8:15 de la mañana, espero al motorizado para que me entregue mi arma y la reviso. Luego, llegan los funcionarios y me quedo afuera por si ocurre alguna eventualidad.

Lourdes: Yo tengo que estar media hora antes del horario de atención para revisar que todo esté correcto.



¿Qué dice su familia sobre su trabajo?

Rosa: Soy viuda y tengo dos niños de 15 y 12 años. A ellos les gusta verme con mi uniforme. A quien no le agrada es a mi mamá, por el riesgo.

Lourdes: Tengo un pequeño de 3 años y soy madre soltera. Afortunadamente, cuento con el apoyo de mi familia.



¿Alguna vez las han insultado cuando han estado uniformadas?

Rosa: Siempre pasa. Tengo tantos años con este trabajo que ya sé cómo tratarlos o ignorarlos.

Lourdes: Recuerdo que una vez me dijeron ‘porque tienes un chaleco ya te crees dueña del banco’.



¿Conocen la frase: ‘desconozco mayormente’?

Rosa: (Risas) Sí, pero nosotras no la usamos. Somos muy respetuosas con las personas y siempre estamos dispuestas a ayudar.



¿Cuál es la parte más difícil de su trabajo?

Lourdes: El cliente es lo más preciado en el trabajo y si nosotras actuamos mal, nos cambian. Aunque sea un malcriado, no podemos perder el control.



¿Tienen un pedido que hacer a las personas que asistan a un lugar donde haya una guachimana?

Rosa: Solo pedimos respeto, humildad y educación.



